Vinales: Schnellster KTM-Pilot, aber keine WM-Punkte

Der Auftritt der vier KTM-MotoGP-Renner beim Sprint von Silverstone wollte nicht recht passen zur positiven Grundstimmung nach der wiedergewonnenen Stabilität des Konzerns aus Oberösterreich.

Bereits Samstagvormittag die erste Negativ-Überraschung: Erstmals 2025 verpassten alle vier RC16-Piloten einen Platz im Qualifying der besten zwölf MotoGP-Piloten. Technisches Pech hatte dabei Maverick Vinales. Der zuletzt stärkste Pilot in Orange wurde seiner letzten Zeitenattacke beraubt, nachdem die KTM mit übergesprungener Antriebskette gestrandet war. Startplatz 18 – damit sah dich der Tech3-Pilot wieder an den Beginn der Saison erinnert.

Im Sprint über 10 Runden ging es zwar fünf Positionen voran, doch mit Platz 13 blieb der Spanier am Samstag deutlich hinter den letzten Ergebnissen in Losail, Jerez und Le Mans zurück. Der Pilot fand für das Speed-Defizit eine recht einfache Erklärung. Vinales emotionslos: «Im Gegensatz zu den letzten Strecken sind wir hier nun wieder auf einem Kurs mit einem niedrigeren Haftungsniveau. Auf den Pisten mit viel Grip konnten wir uns ab Katar eine sehr gut funktionierende Grundabstimmung erarbeiten – doch die ist hier in England wie wir jetzt wissen sinnlos.»

Vinales weiter: «Aufwärts ging es bei uns, als wir die Pisten mit viel Grip erreicht haben. Auf den anderen Strecken ist es noch nicht gelungen, an den Punkt zu gelangen, an dem die Basis stimmt. Das bedeutet aber nichts anderes als dass uns hier die nötige Erfahrung fehlt, um an der richtigen Abstimmung im Detail zu arbeiten.»

Der erfahrene Spanier hat damit eine andere Sichtweise als der jüngere Pedro Acosta, der aber schon ein Jahr im Sattel der RC16 zugebracht hat. Vinales: «Ich denke, wir können die Situation nicht vergleichen. Wir reden von verschiedenen Dingen – denn ich bin das Bike zuvor hier nie gefahren, es fehlt das generelle Verständnis, hier die gute Basisabstimmung zu finden. Für mich ist Silverstone bislang ein reines Lernwochenende in Sachen «Low Grip».

Durchaus bemerkenswert: Auch Pedro Acosta gelang es im Sprintrennen auf der Insel, von Startposition 13 fünf Positionen gutzumachen und als einziger RC16-Pilot WM-Punkte einzubuchen. Die Liste mit den schnellsten Rundenzeiten wies dagegen Maverick Vinales wieder einmal als schnellsten KTM-Racer aus. Der Tech3-Pilot war im besten Umlauf 0,2 Sekunden schneller als der junge Landsmann bei Red Bull KTM Factory Racing. Am Zielstrich lag Vinales aber noch 2,8 s hinter Acosta.

Der Neuzugang in der französischen Tech3-Mannschaft zog trotz der punktelosen Zieldurchfahrt ein positives Fazit: «Mein Speed war gut, speziell in der zweiten Hälfte. Ab Runde 6 bin ich näher gekommen und hatte eine Gruppe bis Platz 7 im Auge. Das bedeutet: Wir haben auch im Sprint eine Verbesserung erzielt und zumindest einen Teil unseres Problems mit der fehlenden Erfahrung behoben. Ich bin zuversichtlich, dass wir im GP mit noch mehr Runden und anderen Reifen der Sache noch näher kommen.»

Nach zuletzt fünf Zielankünften in Folgen mit WM-Punkten stockte beim Silverstone-Sprint die Aufholjagd in der WM-Tabelle. Vor dem Großen Preis des Vereinigten Königreichs liegt Vinales auf Tabellenrang 12, drei Punkte hinter Rookie Ai Ogura, der am Sonntag verletzungsbedingt nicht an den Start gehen wird.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.