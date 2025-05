Fermin Aldeguer (14.): Hätten um Top-3 fahren können

Gresini-Ducati-Rookie Fermin Aldeguer ist im MotoGP-Sprint von Silverstone auf Platz 14 ins Ziel gekommen, behauptet aber: «Ohne den Fehler in der letzten Runde hätten wir um die Top-3 fahren können.» Was passiert war…

Gresini-Ducati-Pilot Fermin Aldeguer kam beim Sieg seines Teamkollegen Alex Marquez im Sprint von Silverstone nur auf Platz 14 ins Ziel – obwohl er von Platz 5 ins Mini-Rennen über 10 Runden gegangen war.

Der Spanier ist aber dennoch insgesamt zufrieden. Denn er behauptet: «Ohne den Fehler in der letzten Runde hätten wir um die Top-3 fahren können.»

Was war da also los im Sprint des Rookies? Aldeguer: «Ich habe versucht, Pedro zu überholen. Wir haben uns in einer schnellen Kurve berührt. Ich habe die Abkürzung genommen und habe viel Zeit verloren. Ich wäre beinahe gecrasht.» Glücklicherweise konnte er sich aber noch retten.

Aldeguer: «Unser Ziel ist es, um die Top-10 zu kämpfen. Wegen des Problems in der letzten Runde sind wir nur 14. geworden. Aber insgesamt sind wir um die Top-10 mitgefahren.» Die Chance war da – daher ein insgesamt positives Fazit.

Ein bisschen Arbeit war über Nacht bis zum GP zu tun: «Das Motorrad hat sich mit dem Grip auf dem Hinterreifen nicht ideal angefühlt. Wir müssen uns anschauen, was Alex mit dem Bike macht. Der Sonntag ist ein neuer Tag.» Aldeguers Gresini-Ducati-Kollege Alex Marquez hatte den Sprint gewonnen.

Ein Punkt auf der To-Do-List ist klar: «Wir brauchen mehr Erfahrung im Management der Reifen. Das ist hier auf der Strecke sehr wichtig.» Beim Bremsen hatte er Schwierigkeiten, das Hinterrad zu halten.

Im GP von Silverstone hat Aldeguer dann am heutigen Sonntag die Chance, aus seinem starken Startplatz 5 das Beste rauszuholen.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.