Jack Miller: Erste Sprint-Punkte als Yamaha-Pilot!

Nach einem starken Q2 von Yamaha mit Fabio Quartararo auf Pole-Position und Jack Miller auf 6 ging es für Blau im britischen MotoGP-Sprint rückwärts. Miller reichte es mit Traktionsproblemen auf der M1 zu einem Punkt.

Pramac-Yamaha-Neuzugang Jack Miller, der aufgrund seiner großen MotoGP-Erfahrung mit drei anderen Werken in das herausfordernde Projekt geholt wurde, erlebt bislang ein positives Wochenende auf der britischen Insel. Allerdings gingen die Hoffnungen nach Startplatz 6 – es war das zweitbeste Qualifying mit der Yamaha M1 – über die kurze Distanz nicht auf.

Während der Australier in der Phase des Rennens noch seine Position halten konnte, wie auch Fabio Quartararo ganz an der Spitze, ging es im zweiten Teil des Sprints für die blauen Renner rückwärts. Dem kompletten Einbruch entging die Startnummer aber – Miller schaffte es mit 9,9 s Rückstand auf Sieger Alex Marquez auf den letzten der neun Punkteplätze. Für Miller an sich schon ein Grund zur Freude: «Das war sehr ordentlich – denn immerhin habe ich es zum ersten Mal mit der Yamaha bei einem Sprint in die Punkte geschafft. Wir nehmen das Positive mit!»

Weniger begeistert war Jack Miller, dass er keine rechte Antwort darauf wusste, warum er im Sprint doch Federn lassen musste: «Sicher ist, dass nach dem sehr starken Vormittag alle Yamaha-Piloten am Nachmittag nicht mehr das gleiche Tempo fahren konnten. Ob es vielleicht an der geänderten Oberfläche und etwas Abbrieb der Pirelli-Reifen lag – ich kann es nicht genau sagen. Doch es deutet darauf hin, denn in den Kurven, in denen man es eine Weile rollen lässt, wie in Kurve 5, besonders aber in Kurve 9, war ich deutlich langsamer als die Kollegen auf der Piste. Hier die nötige Traktion aufzubauen, war nicht mehr möglich.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Silverstone © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez & Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Qualifying - Alex Márquez, Fabio Quartararo & Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose 1. Rennen - Marc Márquez, Alex Márquez & Fabio di Giannantonio Zurück Weiter

Miller, der in Silverstone von Frau Ruby und Tochter Pip begleitet wird, ließ sich die Laune aber nicht verderben: «Trotzdem – ich hatte wirklich gute Fights und in Summe sind wir hier in Sachen Speed gut aufgestellt. Außerdem werden am Sonntag neue Regeln gelten. Dann werden für die lange Distanz alle auf den mittleren Reifen wechseln, und der hat bislang in den Trainings sehr gut funktioniert.»

Nochmals anders könnte es am Sonntag zugehen – wenn sich die jüngsten Wettervorhersagen bewahrheiten. Bei hoher Regenwahrscheinlichkeit steigen die Chancen eines Jack Miller weiter an. Den ausgesprochen hohen Fähigkeiten des Aussies auf rutschiger Piste steht die Erkenntnis gegenüber, dass die M1 im Regen als schwer zu fahren gilt. Rückblende nach Le Mans: Das Chaosrennen überstand nur Alex Rins und entging dabei nur knapp der Überrundung. Alle anderen Yamaha-Renner landeten im Kies.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.