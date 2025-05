Francesco Bagnaia: Überholt, als wäre ich nicht da

Ducati-Werkspilot Francesco «Pecco» Bagnaia wurde im Sprint von Silverstone in der Schlussphase durchgereicht, wurde am Ende nur Sechster. Was nicht klappt – und warum es bei seinem Kollegen Marc Marquez besser lief.

Besser gestartet als gedacht – und doch wurde Ducati-Werkspilot Francesco «Pecco» Bagnaia im Sprint von Silverstone nach hinten durchgereicht. Am Ende reichte es nur für Rang 6 – nach einem Start aus der ersten Reihe von Platz 3.

Bagnaia fasst zusammen: «Es ging sehr gut los, ich habe einen Fehler von Fabio ausgenutzt, um ihn zu überholen.» Bagnaia war zunächst von Marc Marquez überholt worden, zog dann aber an Pole-Mann Fabio Quartararo vorbei auf Position 3.

Bagnaia: «Dann habe ich versucht, den beiden Führenden zu folgen, dann war aber nach vier Runden der Hinterreifen völlig am Ende. Das ist seltsam – nicht für den Reifen, sondern für mein Motorrad, das mir nicht in den Kurven hilft. Jedes Mal, wenn ich in Kurven bremse, bin ich nicht in der richtigen Linie. Deswegen muss ich viel Druck auf den Hinterreifen ausüben. So ist er dann schnell am Ende gewesen.»

Und am Ende wurde er überholt, fiel auf Platz 6 zurück. Der Italiener: «Bis zur letzten Runde war es einfach Überleben. Fahrer haben mich überholt, als wäre ich nicht da. Es war sehr seltsam.»

Die Eigenschaften der 5,9 Kilometer langen Strecke auf einem ehemaligen Flugfeld der britischen Royal Air Force halfen ihm nicht – und werden es wohl auch nicht im Rennen am Sonntag: «Diese Strecke ist besonders schlimm, was die Reifenabnutzung angeht. Wenn mir das Problem in den Kurven nicht beheben, dann wird es schwierig, auch mit dem Medium.»

Was genau ist das Problem gewesen? Bagnaia schildert die Herausforderung mit Hilfe eines Beispiels: «Zum ersten Mal in dieser Saison kann ich nicht sagen, ob ich einen weichen oder einen harten Vorderreifen drauf habe. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber für mich sind sie aktuell auf dem Motorrad gleich.» Ihm fehlt das Gefühl – das hatte er bereits in den ersten Rennen der Saison immer wieder bemängelt.

Im Qualifying lief es erstaunlich gut – doch selbst im kurzen Sprint traten dann schnell Probleme auf: «Ich war sechs Zehntel langsamer als die Pole, zwei Zehntel langsamer als gestern. Ich war sehr überrascht, in der ersten Startreihe zu stehen. Ich habe mich gefreut, aber ich wusste, dass es mit der Zeit seltsam ist.»

Bagnaia stellt aber fest: Er ist diesmal mit den Schwierigkeiten nicht alleine. «Zum ersten Mal in dieser Saison hatte Marc das gleiche Problem wie ich. Er war nur besser, weil er Alex (Marquez, Anm.) mehr Runden folgen konnte und erst später eingebrochen ist. In derselben Lage zu sein, wird helfen, es zu verstehen. Auch Marc performt nicht wie normal. Diese Strecke macht ihm das Leben auch schwer.»

Was kann Bagnaia helfen? Es sind nur Kleinigkeiten, betont er. Wenn die gelöst werden, könnte es gleich ganz anders aussehen. Bagnaia: «Wir arbeiten hart, alle Ingenieure arbeiten daran. Es ist ein Versagen von allen, wenn wir nicht erfolgreich sind. Wir geben alle unser Maximum und versuchen, die Probleme zu lösen und alles zu analysieren.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.