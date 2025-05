Fabio Quartararo (Yamaha/7.): «Ich bin nicht blöd!»

Erneut ein Tag mit gemischten Gefühlen für Fabio Quartararo in Silverstone. Der Yamaha-Werkspilot holte sich die Pole-Position, kam im Sprint auf der 5,9 km langen Strecke aber nicht über Rang 7 hinaus. Die Gründe dafür.

Was für ein Samstagmorgen. Bestzeit im zweiten freien Training und die dritte Pole-Position in Folge für Yamaha-Star Fabio Quartararo beim MotoGP-Wochenende in Silverstone. Der Franzose fuhr in 1:57,233 min in Q2 zum ersten Startplatz und hatte große Hoffnungen auf ein Top-3-Resultat in England.

Doch der Sprint lief nicht nach dem Geschmack des ehemaligen Weltmeisters. Bereits nach der ersten Runde lag «El Diablo» nur noch auf Platz 3. In der Folge des Zehn-Runden-Rennens bei kühlen Temperaturen ging es immer weiter zurück für Fabio. Am Ende überquerte er die Ziellinie auf Platz 7,2 Sekunden hinter Sieger Alex Márquez (Ducati).

«Ich hatte erwartet, am Anfang schneller fahren zu können, aber der Grip war für uns sehr kritisch. Ich konnte nicht schnell fahren, hatte viel Chattering und es war ein großer Unterschied zum guten Gefühl am Morgen», lautete das Fazit von Quartararo. «Das haben wir oft, wir müssen unbedingt verstehen, warum das so ist, ganz besonders unter diesen Bedingungen mit wenig Grip. Das Bike sprang richtig in den Kurven und es war kaum zu kontrollieren – das hatten wir niemals zuvor.»

«Scheinbar ist es mit unserem Motorrad viel schwieriger, denn beim kleinsten Unterschied im Grip, spüren wir es zehnmal mehr als andere Fabrikate. Die Pace im Sprintrennen war einfach extrem langsam im Vergleich zum Vormittag», so der Yamaha-Fahrer. «Wir wissen nicht, warum wir plötzlich so stark abfallen und auf einmal keinen Grip mehr generieren können. Alex Marquez überholte mich in der ersten Runde vor der Ziellinie. Ich bin nicht blöd, ich weiß, wie man fährt. Dass er mich in der Situation und an der Position geschnappt hat, frustriert mich.»

Der WM-Siebte weiter: «Für Sonntag können wir nicht wirklich optimistisch sein. Nach dem Moto2-Rennen und mit dem Medium-Hinterreifen werden wir deutlich weniger Grip haben. Eine Situation, die für uns nicht großartig sein wird. Wie immer geben wir aber unser Bestes und ich versuche, das Rennen zu genießen.»

«Zum Motor gibt es einiges positives zu sagen, aber wenn man den Top-Speed checkt, sieht man, dass ich bei weitem letzter bin. Selbst wenn der neue Motor besser ist, unser Aero-Paket ist leichter, aber alle sind schneller. Ich weiß nicht genau, wieviel PS sie mehr haben, aber sie sind deutlich stärker. Wir können die Leistung des Motors nicht ausspielen, weil der mechanische Grip viel zu niedrig ist. Auf eine Runde ist es ganz okay, aber im Rennen, wie ich schon sagte, wurde ich von Alex an einer unmöglichen Stelle überholt. Scheinbar ist es aber doch möglich», scherzte der Franzose und fügte an: «Aber ich habe in meiner ganzen Karriere niemanden so überholt.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (24. Mai):

1. Alex Marquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:53,657 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +3,511 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +5,072

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +5,668

5. Johann Zarco (F), Honda, +6,707

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,057

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,231

8. Pedro Acosta (E), KTM, +9,186

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,923

10. Luca Marini (I), Honda, +10,206

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,898

12. Joan Mir (E), Honda, +11,405

13. Maverick Viñales (E), KTM, +11,933

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +15,376

15. Enea Bastianini (I), KTM, +18,135

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,213

17. Aleix Espargaro (E), Honda, +20,468

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,968

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,729

20. Alex Rins (E), Yamaha, +26,919

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +32,532

– Brad Binder (ZA), KTM, neun Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 180 Punkte. 2. A. Marquez 161. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 85. 5. Di Giannantonio 81. 6. Zarco 77. 7. Quartararo 59. 8. Aldeguer 48. 9. Acosta 48. 10. Bezzecchi 44. 11. Ogura 43. 12. Vinales 40. 13. Marini 37. 14. Binder 32. 15. Bastianini 31. 16. Rins 23. 17. Miller 20. 18. R. Fernandez 15. 19. Mir 12. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 229 Punkte. 2. Honda 90. 3. KTM 78 4. Yamaha 75. 5. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 304 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 209. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 166. 4. Monster Energy Yamaha 82. 5. Red Bull KTM Factory Racing 80. 6. LCR Honda 77. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 71. 8. Trackhouse MotoGP Team 58. 9. Aprilia Racing 52. 10. Honda HRC Castrol Team 49. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 24.