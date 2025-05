Ai Ogura nach Knie-OP: Hoffnung auf Aragon-GP besteht

Schlecht: Der Verdacht auf eine Fraktur des Schienbeins bei Trackhouse-Racer Ai Ogura hat sich bestätigt. Gut: Der Japaner wurde bereits operiert und hofft, beim nächsten Treffen der MotoGP wieder am Start zu sein.

Zunächst sah alles nach einem harmlosen Abflug ohne gravierende Folgen aus. Denn Trackhouse-Aprilia-Rookie Ai verließ die Auslaufzone der schnellen Kurve 2 des Silverstone Circuit nach nur kurzer Zeit aus eigener Kraft.

Nach dem Sturz am Freitagmorgen wurde der zunächst für fit erklärt, konnte aber in der zweiten Session am Nachmittag nicht mehr als eine einzige Runde fahren, bevor er die Trackhouse Aprilia abstellen musste.

Am Abend nach dem Ausrutscher hatte der 24-Jährige berichtet: «Heute Morgen fühlte ich mich ganz gut mit dem Motorrad und war nicht so schnell unterwegs. Im zweiten Lauf war ich auf dem Weg, mich zu verbessern, aber mein Timing war nicht das richtige. Ich stürzte, und danach fühlte sich mein rechtes Knie nicht mehr so gut an. Wir beschlossen, das Training am Nachmittag ausfallen zu lassen, und hoffentlich wird mein Knie über Nacht besser, damit ich morgen wieder fit bin.»

Dem war nicht so. Während sich die Piloten der Königsklasse am Samstagmorgen ins FP2 stürzten, hatte der Pilot aus Tokio bereits die Rückreise angetreten. Eine zweite Untersuchung hatte den Verdacht einer Fraktur am Kopf des rechten Schambeins verstärkt. Zur finalen Diagnose und zur schnellstmöglichen Behandlung durch einen Experten reiste Ogura nach Barcelona.

Wie die Mannschaft von Trackhouse Racing nun bekannt gab, unterzog sich der Überraschungsmann des Saisonauftakts einer erfolgreichen Schlüsselloch-Operation, um einen Bruch des oberen Teils seines rechten Schienbeins, direkt unterhalb des Knies, zu reparieren.

Zuvor hatte eine MRT-Untersuchung ergeben, dass auch ein kleines Knochenfragment verschoben war, das während des 30-minütigen Eingriffs entfernt wurde. Die postoperative Auswertung ergab ein erfolgreiches Ergebnis – Ogura kann bereits mit der Rehabilitation beginnen.

Stand heute zeigt sich das Team aus den USA zuversichtlich, dass Ai Ogura beim Großen Preis von Aragon in einer guten Woche wieder ans Gas der Aprilia RS-GP gehen kann. Ob der Klassenneuling die Reise ins Motorland wirklich antreten kann, wird sich aber erst kurz vor dem achten Grand Prix der Saison herausstellen.

Sollte Ogura weiter doch aussetzen müssen, dürfte der Trackhouse-Pilot weitere Positionen in der WM-Tabelle einbüßen. Die Rolle des besten Aprilia-Vertreters hatte der strahlende Werksfahrer Marco Bezzecchi übernommen. Der Italiener verbesserte sich auf Rang 7, Ogura rutschte auf 12 ab.

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.