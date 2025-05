Tragisch: Tödlicher Arbeitsunfall am Red Bull Ring

Am Red Bull Ring ereignete sich am 28. Mai ein tragischer Unfall

Ein Arbeiter ist am Mittwoch, 28. Mai, bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände des Red Bull Rings in Spielberg auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen.

Ein 55-jähriger Mann ist am 28. Mai in der Früh bei Arbeiten am Red Bull Ring in Spielberg tödlich verunglückt. Nach Informationen der Polizei stürzte der Mann aus dem Bezirk Leoben in ein Wasserauffangbecken und kam dabei ums Leben. Die genaue Unfallursache stand am Mittwochabend noch nicht fest, bestätigte die steirische Landespolizeidirektion.

Zum Hergang des Unglücks ist vorerst so viel bekannt: Der Arbeiter war gegen 8 Uhr mit Mäharbeiten auf dem Gelände des Red Bull Rings beschäftigt und bearbeitete mit seiner Motorsense ein steiles Wiesenstück nahe eines etwa sieben Meter tiefen Retentionsbeckens. Bei dieser Tätigkeit kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und fiel in das angrenzende Becken.

Arbeitskollegen bemerkten den Zwischenfall und verständigten umgehend die Rettungskräfte. Einer der Arbeiter sprang sofort in das Becken und versuchte den Mann zu bergen, was jedoch nicht gelang. Gemäß Polizeibericht erschwerte das trübe Wasser die Suche nach dem Arbeiter. Auch der Rettungsversuch eines Polizisten, der ins Becken sprang, missglückte.

Erst ein Tauchertrupp der Feuerwehr konnten den Verunglückten bergen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch das Notärzteteam verstarb der Mann am Unglücksort. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die Betreuung der anwesenden Personen. Weitere Erhebungen werden von der Polizei in den nächsten Tagen durchgeführt.