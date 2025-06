Pedro Acosta (KTM): Auftritt aus der Holzkiste

Pedro Acosta rührte vor der Ankunft in Aragon in der spanischen Metropole Saragossa die Werbetrommel für KTM und die MotoGP-WM. Dabei überraschte er die begeisterten Fans mit einer nicht alltäglichen Einlage.

Pedro Acosta sorgte nach seinem sechsten Rang beim britischen Grand Prix in Silverstone für Schlagzeilen. Er sagte, dass er nicht ewig Zeit habe, um seinen Traum vom MotoGP-WM-Titel zu erreichen – es war auch eine Art Warnschuss in Richtung Arbeitgeber KTM. Im Vorfeld des MotoGP-Wochenendes in Aragon schlug Acosta am Mittwochnachmittag in der Metropole Saragossa auf.

Dort erregte sein Auftritt im Vorfeld zunächst kaum Aufmerksamkeit. Erst als Acosta mit einer brandneuen KTM 1390 Super Duke R aus einer überdimensionalen Holzkiste heraus knatterte, wurde klar, worum es da geht. Das KTM-Bike kam direkt aus dem Werk in Oberösterreich und war sogar mit einem Kennzeichen des Bezirks Braunau versehen. Acosta fuhr dann in einer Eskorte durch die Innenstadt von Saragossa. Begleitet wurde er dabei vom offiziellen BMW-MotoGP-Safety-Car.

«Was für eine Atmosphäre», war Acosta beeindruckt. «Aragon wird ein echter Schlager werden!» Auf der Plaza del Pilar mitten in der Innenstadt wurde dann für den MotoGP-Helden ein Spalier gebildet. Am Ende stand der sehr populäre Acosta dann auch noch ausführlich für Fan-Selfies und diverse Autogramme bereit.

Auf dem Boulevard war für die Fans unter anderem auf einer Bühne auch eine MotoGP-KTM RC16 ausgestellt. Saragossa ist MotoGP-Einzugsgebiet für den Aragon-GP und liegt nur gut 110 Kilometer von der Rennstrecke entfernt. Acosta kommt als bester KTM-Fahrer als Neunter in der MotoGP-WM-Tabelle ins MotorLand Aragon – er hat bislang 58 Punkte gesammelt.

WM-Stand nach 14 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 196 Punkte. 2. A. Marquez 172. 3. Bagnaia 124. 4. Morbidelli 98. 5. Zarco 97. 6. Di Giannantonio 88. 7. Bezzecchi 69. 8. Quartararo 59. 9. Acosta 58. 10. Aldeguer 56. 11. Vinales 45. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 34. 15. Bastianini 31. 16. Miller 29. 17. Rins 26. 18. Fernandez 19. 19. Mir 18. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 3. 23. Oliveira 2. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 245 Punkte. 2. Honda 110. 3. Aprilia 93 4. KTM 88. 5. Yamaha 84.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 320 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 228. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 186. 4. LCR Honda 97. 5. Red Bull KTM Factory Racing 92. 6. Monster Energy Yamaha 85. 7. Aprilia Racing 77. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 76. 9. Trackhouse MotoGP Team 62. 10. Honda HRC Castrol Team 56. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 34.