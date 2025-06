Marc Marquez meint: Die Ducati-Dominanz wird enden

In den letzten beiden Grands Prix in Frankreich und England erlitt Ducati eine Niederlage, wenn auch unter besonderen Umständen. MotoGP-WM-Leader Marc Marquez weiß, dass keine Dominanz ewig hält.

Sämtliche Sprintrennen in dieser Saison wurden von einem Ducati-Fahrer gewonnen: Sechs von Marc Marquez, zuletzt in Silverstone von dessen Bruder Alex.



Die ersten fünf Grand-Prix-Siege gingen ebenfalls nach Borgo Panigale: Drei an Marc Marquez und jeweils einer an Alex sowie Pecco Bagnaia.

Dann kamen die Veranstaltungen in Frankreich und England. In Le Mans ging Johann Zarco übers Wasser, hatte bei der Reifenwahl ein glückliches Händchen und ließ am Ende Honda jubeln. In Silverstone triumphierte Marco Bezzecchi auf einer Aprilia, nachdem Fabio Quartararo in Führung liegend mit streikender Yamaha ausgefallen war – das höhenverstellbare Fahrwerk wollte nicht mehr nach oben fahren.

Ist die Ducati-Dominanz gebrochen? Oder sorgten in Le Mans und Silverstone lediglich die besonderen Umstände für Erfolgserlebnisse anderer Hersteller?



«Ducati und ich respektieren die anderen Hersteller sehr», betonte Marc Marquez vor dem Wochenende in Aragonien. «Wir wissen, dass sie sehr stark sind – wir treten in der MotoGP gegeneinander an. Einige von ihnen erhalten Zugeständnisse, diese wurden eingeführt, um den Level von allen anzugleichen. Das ist besser für die Meisterschaft. Niemand und kein Hersteller ist unschlagbar – früher oder später wird es dazu kommen. Das Feld wird also immer näher zusammenrücken. Unser Job ist, das Motorrad zu verbessern, um unseren Level zu halten und weiter zu gewinnen.»

Ein paar eindrucksvolle Zahlen zu den Ducati-Leistungen in den vergangenen Jahren. Qualifiziert sich im MotorLand ein Ducati-Fahrer für die erste Startreihe, dann erleben wir das an einem GP-Wochenende zum 88. Mal in Folge – die Serie begann im November 2020 in Valencia. In den vergangenen 73 Grands Prix sahen wir mindestens einen Ducati-Piloten auf dem Podium. Nur ein Hersteller war besser: Honda eroberte zwischen 1993 und 1999 insgesamt 83 Podestplätze in Folge.

Marc Marquez hat in Aragon bislang sechsmal gewonnen: 2013, 2016, 2017, 2018 und 2019 auf Honda, dazu im Vorjahr auf Ducati. Sechsmal qualifizierte sich der Spanier auf dieser Strecke für den ersten Startplatz. Auch wenn er den Ball bewusst flachhält: Der WM-Führende ist klarer Favorit für das achte GP-Wochenende dieser Saison.