Aprilia bleibt geschwächt: Ai Ogura nicht am Start

Lange wurde gewartet – und gehofft, dass Trackhouse-Racing-Aprilia-Pilot Ai Ogura bereits im Motorland Aragon sein Comeback geben würde. Doch der Japaner muss auf den MotoGP-Ritt in Spanien verzichten.

Ai Ogura wird nicht beim achten MotoGP-Event des Jahres an den Start gehen. Der Neueinsteiger aus Tokio hatte seine Reise ins Motorland maximal herausgezögert und alle Energien in die Rehabilitation seiner Beinverletzung gesteckt. Auch das für Aprilia wichtige All-Stars-Markenfestival, das am vergangenen Sonntag in Misano über die Bühne gegangen war, hatte Ogura ausgelassen.

Während der MotoGP-Tross längst im Fahrerlager von Aragon eingetroffen war, befand sich Ogura weiterhin in Barcelona. Dort wurde der Trackhouse-Athlet am Montag nach seinem Crash in Silverstone operiert.

Trotz positiver Verläufe am in Mitleidenschaft gezogenen Schienbein hielt sich Ogura an den Ratschlag des behandelnden Arztes, auf einen Start im Motorland zu verzichten. Der 24-Jährige reiste im Anschluss nach Aragon, um den Grand Prix mit seiner Mannschaft in der Trackhouse-Box zu erleben. Als sicher gilt, dass der Pilot bei der Runde in Mugello wieder auf die RS-GP steigen wird.

Wie in England werden damit auch im Motorland Aragon nur drei Aprilia in die Startaufstellung rollen. Aus sportlicher Sicht liegen alle Hoffnungen auf Marco Bezzecchi. Nun gilt es, die hervorragende Verfassung des Renners aus Noale zu bestätigen – auf einer Strecke, die bislang noch keinen Aprilia-Piloten an der Spitze sah.

Wichtig wird die Veranstaltung auch für den verbleibenden Trackhouse-Piloten Raul Fernandez. Bei seinem Heimrennen will der Madrilene alles daran setzen, sich vom frustrierenden 18. Tabellenplatz zu verbessern.

Ai Ogura wird auch den wichtigen Testtag im Motorland auslassen. Hier liegt die volle Verantwortung bei Lorenzo Savadori, der auch in Aragon den Spagat zwischen Renn- und Entwicklungsfahrer wagen muss. Der Italiener fährt mit hohem Risiko, eine Verletzung Savadoris’ würde das Aprilia-Projekt auf dünnstes Eis führen. Denn Savadori wird neben seiner Rolle als Cheftester für mindestens drei weitere Events die RS-GP von Weltmeister Jorge Martin steuern.