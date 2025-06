Vinales (KTM): «Ich will Champion in Orange sein»

KTM-Pilot Maverick Vinales möchte beim MotoGP-Wochenende in Aragon die Qualifying-Performance verbessern. Es sei alles eine Frage der Zeit. «Ich habe keine Ahnung», meinte er zu einer möglichen Übernahme des Tech3-Teams.

In Silverstone erzielte Maverick Vinales die Ränge 13 und 11 im Sprint und im Grand Prix. Er hatte allerdings in den Rennen, wie die anderen KTM-Fahrer, einen schweren Stand, da er seine RC16 im Qualifying nur auf Startposition 18 stellte.

«In Silverstone war unser Potenzial viel höher. Als ich als Elfter über die Ziellinie fuhr, dachte ich mir, dass es leicht Platz 5 hätte werden können», blickte der 30-Jährige zurück. «Wir machten an diesem Wochenende sehr viele Fehler. Zum Beispiel hatte ich am Freitag ein Problem mit dem Reifenwärmer, dann war es mein letzter weicher Reifen und dieser hat nicht performt – somit habe ich den direkten Einzug ins Q2 um 0,1 sec verpasst. Dann haben die Probleme so richtig begonnen. Wie auch immer, unser Rhythmus war ganz gut. Und es ist gut, dass wir konstant sind – in den letzten vier Grands Prix waren wir immer nah dran an den Top-5 und das ist fantastisch. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir konstant vorne dabei sind.»

In welchen Bereichen hat die RC16 derzeit die meisten Defizite? «Wir haben ein gutes Bike, wir müssen es nur in allen Bereichen etwas verbessern», betonte der Spanier. «Wir haben einen großartigen Motor, beim Herausbeschleunigen aus den Kurven haben wir viel Traktion, aber was mir abgeht, ist der Kantengrip – insbesondere bei der Zeitenjagd. Was mich betrifft, benötige ich immer noch Zeit, um mehr zu pushen und schneller zu sein mit der KTM. Zudem benötigt das Team noch etwas Zeit, um herauszufinden, was es für die Zukunft braucht. Der Test am Montag hier in Aragon wird sehr wichtig sein. KTM arbeitet sehr hart hinter den Kulissen. Wir müssen weiter an uns glauben und positiv bleiben – wir sind nah dran. Das Wichtigste ist das Qualifying. Wenn ich in Silverstone aus der ersten Reihe gestartet wäre, hätte ich das Rennen auch dort beendet – ich hatte den Rhythmus dafür. Wir müssen verstehen, wie wir auf einer Runde stark sein können. Ich muss noch viel lernen.»

Letztes Jahr konnte Pedro Acosta in Aragon zwei dritte Plätze einfahren. Die Grip-Verhältnisse waren 2024 alles andere als gut und konstant. «Letztes Jahr war es gut für die KTM, auch mit dem wenigen Grip. Am Freitag hatte es viel Grip, am Samstag hatte es wenig davon. Ich hatte letztes Jahr kein gutes Wochenende (mit Aprilia; Anm.), aber ich hatte in der Vergangenheit schon gute Rennen hier», so Vinales.

Von einem Journalisten wurde Vinales auch nach den Gerüchten rund um eine Übernahme des Tech3-Teams durch Investoren, wie zum Beispiel Günther Steiner, befragt. «Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne mehr wissen, denn ich bin in diesem Team», lachte er. «Mein einziges Ziel ist es, schnell zu fahren. Mein Traum ist es, Champion in Orange zu sein.»