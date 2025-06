Aragon, FP1: Marc Marquez (Ducati) 1 Sekunde voraus

Im FP1 der MotoGP-Klasse in Aragon war Ducati-Werksfahrer Marc Marquez der Schnellste. Alex Marquez (Gresini) und Marco Bezzecchi (Aprilia) landeten auf den Rängen 2 und 3. Alex Rins (Yamaha) auf Platz 4.

Am Freitagvormittag fand in Aragon das 45-minütige FP1 der MotoGP-Klasse statt. Die Lufttemperatur betrug angenehme 24 Grad Celsius. Der Himmel über der 5,077 km langen Strecke präsentierte sich freundlich.

Die Fahrer der Königsklasse gingen pünktlich zum Start der Session auf die Strecke. Im MotorLand Aragon fehlen Honda-Werksfahrer Luca Marini und Aprilia-Pilot Ai Ogura. Marini hatte sich letzte Woche bei Testfahrten mit dem Langstrecken-Bike in Suzuka schwere Verletzungen zugezogen – seine Rückkehr ist ungewiss. Ogura hält sich an den Ratschlag der Ärzte, auf einen Start in Spanien zu verzichten. Der Japaner hatte im FP1 in Silverstone einen heftigen Crash und musste sich danach in Barcelona am rechten Schienbein operieren lassen. Der 24-Jährige ist aber in Aragon, um den Grand Prix mit seiner Mannschaft in der Trackhouse-Box mitzuverfolgen.

Nach fünf Minuten führte KTM-Tech3-Pilot Maverick VInales die Zeitenliste mit 1:51,067 min an. Zum Vergleich: Der Streckenrekord, den Marc Marquez 2024 aufstellte, liegt bei 1:45,801 min.

In seiner dritten Runde setzte sich Marc Marquez mit 1:49,190 min an die Spitze. Zwei Minuten später war es KTM-Fahrer Pedro Acosta, der mit 1:48,794 min die schnellste Zeit fuhr.

Die Rundenzeiten wurden kontinuierlich schneller. Die Top-5 nach zehn Minuten: Marc Marquez (1:47,665 min), Pedro Acosta (KTM), Joan Mir (Honda), Johann Zarco (Honda) und Alex Marquez (Ducati).

Nach 15 Minuten setzte sich Pecco Bagnaia (Ducati) an die dritte Stelle. Silverstone-Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia) war zu diesem Zeitpunkt auf Position 4.

Die Reihenfolge zur Hälfte der Session: Marc Marquez, Alex Marquez, Bagnaia, Bezzecchi und Acosta. Yamaha-Pilot Fabio Quartararo war zu diesem Zeitpunkt 12.

20 Minuten vor dm Ende verbesserte MM93 seine Bestzeit auf 1:47,205 min. Damit lag er aber immer noch rund 1,5 Sekunden über seinem Streckenrekord. Kurz danach setzte sich Acosta auf Rang 3.

Fünf Minuten später fuhr Marc Marquez mit 1:46,974 min eine neue Bestzeit – damit hatte er über eine Sekunde Vorsprung auf Bruder Alex, der zu diesem Zeitpunkt an der zweiten Stelle lag.

Die Top-5 zehn Minuten vor dem Ende: Marc Marquez, Alex Marquez, Joan Mir, Marco Bezzecchi und Pedro Acosta.

Fünf Minuten vor dem Ende der Session fuhr Vinales die drittschnellste Zeit, Yamaha-Werksfahrer Alex Rins setzte sich kurz vor dem Ende auf Platz 3. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi schnappte dem Spanier den dritten Platz im letzten Augenblick noch weg.

An die Zeit von Marc Marquez kam niemand mehr heran – er war fast eine Sekunde schneller als Bruder Alex, der Zweiter wurde. Der achtfache Weltmeister stelle somit erneut unter Beweis, dass ein Sieg auf dieser Strecke mit vielen Linkskurven an diesem Wochenende nur über ihn führen wird.

Die Top-10 im FP1: Marc Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi, Rins, Vinales, Acosta, Mir, Aldeguer, Morbidelli und Bagnaia.

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (6. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:46,974 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,970 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,021

4. Alex Rins (E), Yamaha, +1,024

5. Maverick Vinales (E), KTM, +1,103

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,104

7. Joan Mir (E), Honda, +1,319

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,324

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,345

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,508

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,514

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,514

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,526

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,613

15. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,618

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,679

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,956

18. Enea Bastianini (I), KTM, +2,189

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,461

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,497

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,161