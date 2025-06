Joan Mir (4.): «Habe alle Puzzle-Teile beisammen»

Joan Mir (Honda) beendete das MotoGP-Zeittraining in Aragon auf Rang 4. Eine kleine Änderung bei der RC213V habe gereicht, um dieses gute Ergebnis zu erzielen. In den Rennen wären die Top-5 realistisch.

Honda-Werksfahrer Joan Mir betonte, dass er bereits in Silverstone nah an den Top-Positionen dran war und eigentlich mehr drin gewesen wäre als der zehnte Platz. Nach Aragon ist der Spanier deshalb mit viel Zuversicht gereist. Zum einen, weil er dort in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielen konnte, zum anderen, weil er sich auf der RC213V wohlfühlt und er in diesem Jahr endlich so fahren kann, wie er es möchte.

Im MotoGP-Zeittraining am Freitag zeigte Mir, dass man mit ihm an diesem Wochenende rechnen muss. Mit Rang 4 schaffte er locker den direkten Einzug ins Q2. Auf den Schnellsten Marc Marquez (Ducati) fehlten dem Mallorquiner 0,556 Sekunden.

«Auf den Fernsehbildschirmen sieht man immer nur das Ergebnis, aber es geht nicht nur um das», meinte Joan Mir vor den versammelten Journalisten. «In den letzten drei Rennen waren wir sehr nah dran, um dieses Resultat zu erzielen, aber aus irgendeinem Grund haben wir es nicht zusammenbekommen. Heute konnten wir ein wenig den Hinterradgrip verbessern – das war genug, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Es ist also keine Überraschung, sondern etwas, auf das wir lange hingearbeitet haben. Das habe ich bereits gestern gesagt», wodurch er auf das Media-Debrief am Donnerstag verwies, bei dem er betonte, dass nicht viel auf die Top-Positionen fehle. «Ich habe jetzt alle Puzzle-Teile, die ich benötige. Wir müssen so weitermachen und versuchen, am Samstag und Sonntag gute Ergebnisse zu erzielen.»

Welche Platzierung sieht der Honda-Pilot in Reichweite? «Die Top-5 sind realistisch.» Was speziell gelingt ihm in Aragon mit der Honda gut, sodass er schnell sein kann. «Ich fühle mich in diesem Jahr mit dem Bike beim Anbremsen und wenn ich in die Kurve gehe, sehr gut», so der 27-Jährige. «Aber wenn ich das Gas öffne, verliere ich normalerweise im Vergleich zu den anderen. Das konnten wir heute verbessern. Ich hatte etwas mehr Grip, was ausreichte für ein gutes Resultat. Wir sind näher dran.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:46,397 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,204 sec

3. Maverick Viñales (E), KTM, +0,556

4. Joan Mir (E), Honda, +0,556

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,603

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,661

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,699

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,733

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,788

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,816

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,844

13. Enea Bastianini (I), KTM, +1,074

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,083

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,112

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,155

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,226

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,445

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,726

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,893

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,104

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (6. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:46,974 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,970 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,021

4. Alex Rins (E), Yamaha, +1,024

5. Maverick Vinales (E), KTM, +1,103

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,104

7. Joan Mir (E), Honda, +1,319

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,324

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,345

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,508

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,514

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,514

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,526

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,613

15. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,618

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,679

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,956

18. Enea Bastianini (I), KTM, +2,189

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,461

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,497

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,161