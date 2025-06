Gresini-Rookie Fermin Aldeguer: Stammkunde im Q2

Fermin Aldeguer überzeugt weiterhin in der MotoGP. Der Ducati-Pilot sicherte sich in Aragon erneut den direkten Q2-Einzug. Herausforderungen in den beiden Rennen sieht er im Reifenmanagement.

Fermin Aldeguer setzt seine beeindruckende Lernkurve in der MotoGP fort. Am Freitag des GoPro Grand Prix von Aragon sicherte sich der junge Gresini-Pilot erneut den direkten Einzug ins Q2. Mit der achtschnellsten Zeit des Tages bewies er sein Talent auf der DucatiGP24. Es ist das sechste Mal in Folge, dass er sich direkt für das Q2 qualifizierte – für einen Rookie ist das beeindruckend.

Die Darbietung des 20-Jährigen am Freitag war solide und zielorientiert. Im Laufe der Session am Nachmittag steigerte er sich kontinuierlich. «Heute war ein anstrengender Tag, doch das wussten wir bereits vorher», äußerte sich der Spanier. «Unser Ziel war das Q2, was wir geschafft haben. Wir kommen Marc Schritt für Schritt näher und bleiben positiv.» Zumindest in Aragon ist der Rückstand zur Spitze groß, da die beiden Marquez-Brüder weiterhin den Ton in der MotoGP angeben. Beide fuhren im Zeittraining mit etwas Abstand schnellere Rundenzeiten als die Konkurrenz.

Kompliziert empfindet er dieses Wochenende das Management mit dem Griplevel des Vorderreifens. «Ich glaube, wir alle kämpfen diesbezüglich, aber es ist klar, dass dies der Bereich ist, an dem wir arbeiten und Erfahrungen sammeln müssen.»

Da Ai Ogura (Aprilia) auch an diesem Wochenende verletzungsbedingt fehlt, hat Fermin Aldeguer die Chance, seine Führung in der Wertung als Rookie des Jahres auszubauen. Diese führt Aldeguer mit 56 Punkten an, vor Ogura (43 Punkte) und Somkiat Chantra (Honda), der als einziger Stammpilot neben Weltmeister Jorge Martin noch keinen Zähler holte. Übrigens: Neben Aldeguer schafften nur drei weitere Piloten in den letzten sechs Rennwochenenden den direkten Einzug ins Q2 – Marc und Alex Marquez sowie Francesco Bagnaia (alle Ducati).

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (6. Juni):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:46,397 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,204 sec

3. Maverick Viñales (E), KTM, +0,556

4. Joan Mir (E), Honda, +0,556

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,603

6. Johann Zarco (F), Honda, +0,661

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,699

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,733

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,788

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,816

11. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,825

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,844

13. Enea Bastianini (I), KTM, +1,074

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,083

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,112

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,155

17. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,226

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,445

19. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,726

20. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +1,893

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,104

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (6. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:46,974 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,970 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,021

4. Alex Rins (E), Yamaha, +1,024

5. Maverick Vinales (E), KTM, +1,103

6. Pedro Acosta (E), KTM, +1,104

7. Joan Mir (E), Honda, +1,319

8. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,324

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,345

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,508

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,514

12. Johann Zarco (F), Honda, +1,514

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,526

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,613

15. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,618

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,679

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,956

18. Enea Bastianini (I), KTM, +2,189

19. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +2,461

20. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,497

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,161