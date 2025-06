Honda-Pilot Mir (7.): «Werde zufrieden zu Bett gehen»

Joan Mir (#36) schlug sich an Di Giannantonio und Vinales vorbei

Der MotoGP-Dreikampf von Honda-Pilot Joan Mir mit Fabio Di Giannantonio und Maverick Vinales zählte zu den Sehenswürdigkeiten des Aragon-GP. Als Siebter schlug sich Mir nach Startplatz 11 beachtlich.

Das MotoGP-Wochenende des Joan Mir glich einem Parabelflug. Am ersten Fahrtag im MotorLand Aragon hatte sich der Honda-Werksfahrer mit Platz 4 bestens in Szene gesetzt. Nie war der Mallorquiner schneller an Bord der RC213V.

Doch am Samstag ging es zunächst rückwärts. Nach dem Q2 fand sich Mir nur noch auf Platz 11 wieder. Im Sprint schlug dann das Rennschicksal zu – Jack Miller schoss Mir ab. Doppelt tragisch: Während der Aussie weiterfahren konnte (und dafür im GP ein Long-Lap drehen musste), war der Sprint für den Honda-Werksfahrer gelaufen.

Im Aragon-GP, dann wieder Sonnenschein in der offiziellen Honda-Box. Joan Mir hatte ein engagiertes Rennen, setzte sich mit allen legalen Mitteln erfolgreich gegen Maverick Vinales und Fabio Di Giannantonio durch und überfuhr die Ziellinie als Siebter.

Ein Resultat, das den Weltmeister der Saison 2020 zum Schmunzeln brachte: «Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal mit Platz 7 zufrieden sein werde. Doch heute ist dieser Fall eingetreten.»

Joan Mir mit der Erklärung: «Am Ende war das ein richtig gutes Ergebnis. Denn wir haben das herausgeholt, was verfügbar war, komplett. Das kann ich auch von mir behaupten. Ich habe 100 Prozent gegeben. Deswegen werde ich heute Abend sehr beruhigt und zufrieden ins Bett gehen.»

Dennoch bleibt es bei einer Momentaufnahme. Von einer finalen Erleichterung kann keine Rede sein. Mir: «Die Reise, das Bike zurück an die Spitze zu bringen, ist noch nicht beendet. Es gibt Bereiche, wie den Kurvenspeed, in denen wir sicher bereits voll konkurrenzfähig sind, aber es gibt auch weiter Schwächen – Beschleunigung und Topspeed müssen wir weiter verbessern.»

Während des 23-Runden-Rennens hatte Mir die Möglichkeit, auch die Konkurrenz zu studieren. «Endlich sind wir in der Lage, mit allen anderen Bikes zu fahren. Ich habe heute Zeit mit Ducati, KTM und auch Yamaha verbracht. Im Dreikampf mit Diggia und Vinales wurde klar, wie sehr wir noch bei Beschleunigung und Topspeed hinterherhängen. Ich bin erleichtert, mit den Jungs um Platz 7 zu fahren – aber die wahre Erleichterung werde ich dann verspüren, wenn ich überhole und auf der nächsten Geraden nicht wieder überholt werde.»

Joan Mir war im MotorLand der einzige Honda-Erfolgsfaktor. Luca Marini fehlt nach seiner Verletzung und liegt weiter im Krankenhaus. LCR-Pilot Johann Zarco stürzte untypisch aus dem Rennen und Somkiat Chantra verpasste auch im 16. Versuch den ersten WM-Punkt. Während Zarco einen Platz im WM-Klassement einbüßte, ging es für Mir um einen Rang nach oben auf 18. Dank Mir verteidigte Honda Rang 2 bei den Konstrukteuren.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Rennen (8. Juni)

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:11,195 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,107 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,029

4. Pedro Acosta (E), KTM, +7,657

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,363

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

7. Joan Mir (E), Honda, +14,938

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +16,022

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,321

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,190

11. Alex Rins (E), Yamaha, +19,646

12. Enea Bastianini (I), KTM, +24,624

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,986

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +26,761

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,122

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,117

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,588

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1:26,319 min

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 15 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Vinales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.