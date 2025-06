Brad Binder (KTM): «Was zur Hölle ist da passiert?»

KTM-Pilot Brad Binder erlebte im MotoGP-Grand-Prix in Aragon ein Desaster, als er auf Platz 5 liegend ausfiel. Er möchte dennoch das Positive aus dem Wochenende mitnehmen. In der WM-Tabelle ist der derzeit nur 14.

Zunächst sah es für KTM-Werksfahrer Brad Binder in Aragon nach dem besten MotoGP-Wochenende seit Langem aus. Am Samstag sicherte er sich im Qualifying Startplatz 6. Im Sprint reichte es dann immerhin für den neunten Rang und einen WM-Punkt. Im Grand Prix am Sonntag preschte der Südafrikaner am Start auf Platz 5 nach vorne und zeigte bis zur Mitte des Rennens hinter seinem Teamkollegen Pedro Acosta eine starke Leistung. Auf den hinter ihnen fahrenden Franco Morbidelli (VR46 Ducati) hatte das KTM-Duo einen komfortablen Vorsprung von mehr als zwei Sekunden herausgefahren – für Binder sah es nach dem ersten Top-5-Ergebnis in der Saison 2025 aus.

Doch dann folgte in der 12. Runde das Drama, als Binder in Kurve 3 das Vorderrad einklappte. «Heute lief zunächst alles normal und nach Plan, dann habe ich in Kurve 3 die Front verloren. Ich dachte mir nur: ‘Was zur Hölle ist da passiert?’», war der 29-Jährige ratlos. «Ich sah mir dann in der Box die Daten an – ich war langsamer unterwegs als sonst und habe auch weniger hart gebremst. Das Ganze ist natürlich nicht gut gelaufen, aber ich muss das Positive von diesem Wochenende mitnehmen. Ich fühlte mich die ganze Zeit gut und konnte einen anständigen Job machen. Wenn wir die Performance von diesem Wochenende halten können und wir weiter Fortschritte erzielen, dann wird es besser.»

Vor ihm fuhr Acosta ein starkes Rennen. Hatte Binder bis zu seinem Ausfall das Gefühl, dass er seinen Teamkollegen attackieren könnte? «Ich wusste, dass ich meinen Hinterreifen schonen muss – ich konzentrierte mich darauf», erklärte er. «Ich denke, dass ich die gleich gute Pace hatte wie er. Ich versuchte sauber zu fahren sowie keine Dummheiten und Fehler zu machen – Shit happens!»

Am Montag findet in Aragon der eintägige MotoGP-Test statt. «Wir werden viele Dinge zum Testen und einen arbeitsreichen Tag haben», so Brad Binder, der in der WM-Tabelle nach acht Rennwochenenden mit 35 Punkten auf Rang 14 liegt.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragon © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Marquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Aragon, Rennen (8. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:11,195 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,107 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,029

4. Pedro Acosta (E), KTM, +7,657

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,363

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

7. Joan Mir (E), Honda, +14,938

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +16,022

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,321

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,190

11. Alex Rins (E), Yamaha, +19,646

12. Enea Bastianini (I), KTM, +24,624

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,986

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +26,761

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,122

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,117

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,588

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1:26,319 min

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 15 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Vinales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, 4 Runden zurück



WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.