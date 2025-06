Raul Fernandez: Der beste und der schlechteste Start!

Als Solist bei Trackhouse Racing beendete Raul Fernandez den Aragon-GP vor den heimischen Fans auf Platz 10. Auch wenn von Euphorie keine Rede sein konnte, war es für den 19. der MotoGP-Punktetabelle ein Lichtblick.

Für Trackhouse-Pilot Raul Fernandez war der Rennsonntag in Aragon ein Schritt nach vorne in der bislang tristen Saison 2025. Wie im Sprint beendete der Madrilene auch die lange Distanz auf Platz 10 – wurde dafür aber auch mit sechs WM-Punkten belohnt. Nach dem Regenchaos von Le Mans war es das beste Resultat 2025.

Nach der Zieldurchfahrt im MotorLand ärgerte sich der Spanier zunächst kräftig: «Der Start am Sonntag war der schlechteste des Jahres. Dafür habe ich am Samstag beim Sprint den besten Start bislang gehabt. Doch am Ende hat es sich ausgeglichen.»

Fernandez bestätigte mit Platz 10 nach den Ausfällen von Fabio Quartararo, Brad Binder und dem ans Ende des Feldes zurückgefallenen Maverick Vinales seine Ausgangsposition. Nach der erfolgreichsten Session auf trockenem Asphalt fasste Raul Fernandez zusammen: «Wichtiger als das Ergebnis ist das Gefühl und das Vertrauen. Ich kann sagen, dass wir in Aragon einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich würde sagen, dass wir jetzt bei 90 Prozent stehen. Die Zuversicht ist gestiegen und ich glaube, mit der Unterstützung meines Teams schaffen wir die nächsten Prozente.»

Fernandez denkt dabei besonders an den eintägigen Test in Aragon: «Ich weiß, dass Aprilia etliche Sachen für mich vorbereitet hat – das ist ein gutes Gefühl und ich denke, es wird mich und Aprilia weiterbringen, es wird aber ein intensiver, aber auch sehr wichtiger Testtag. Wir müssen jetzt an dieser Stelle weitermachen und die nächsten Fortschritte erarbeiten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragon © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Marquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Spannend: Raul Fernandez bestätigte auch, dass er am Montag einen Teamkollegen aus der Moto2-WM haben wird. Ohne einen Namen zu nennen, sagte der Trackhouse-Stammpilot. «Für einen Moto2-Piloten ist es dann perfekt, wenn er einfach nur Spaß haben will und einen Eindruck von der Power und dem ganzen System bekommt. Ich erinnere mich – ich durfte das auch erleben und es war eine großartige Erfahrung. Das Einzige, was nicht gut war, war das Gefühl der Power, als ich dann wieder auf der Moto2 saß.»

Als sicher gilt, dass Intact-GP-Pilot Manuel Gonzalez, der mit Aron Canet punktgleich WM-Spitzenreiter ist, für einen Tag Teamkollege von Raul Fernandez bei Trackhouse sein wird. Teamchef Davide Brivio holte bei Moto2-Boss Jürgen Lingg die Freigabe ein.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Rennen (8. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:11,195 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,107 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,029

4. Pedro Acosta (E), KTM, +7,657

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,363

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

7. Joan Mir (E), Honda, +14,938

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +16,022

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,321

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,190

11. Alex Rins (E), Yamaha, +19,646

12. Enea Bastianini (I), KTM, +24,624

13. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,986

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +26,761

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,122

16. Somkiat Chantra (T), Honda, +37,117

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,588

18. Maverick Vinales (E), KTM, +1:26,319 min

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 15 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (7. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:43,026 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2.080 sec

3. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +4,630

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,944

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,095

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,379

7. Maverick Vinales (E), KTM, +7,213

8. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +8,343

9. Brad Binder (ZA), KTM, +9,982

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +11,427

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,331

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +14,017

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +16,494

14. Alex Rins (E), Yamaha, +17,202

15. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +18,287

16. Johann Zarco (F), Honda, +19,284

17. Enea Bastianini (I), KTM, +19,841

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +23,763

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,069

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), Yamaha, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.