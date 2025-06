Enea Bastianini: «So macht das keinen Spass!» 09.06.2025 - 10:20 Von Philippe Soutter

© Gold & Goose Enea Bastianini

Entgegen dem Aufwärtstrend der KTM-Fahrer kam Enea Bastianini beim MotoGP-Rennen in Aragon nicht so recht auf Touren. Er sei am Montag beim Testtag (ebenfalls in Aragon) aber als Erster auf der Strecke, verkündete er.