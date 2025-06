366,1 km/h: Binder (KTM) will seinen Rekord knacken

MotoGP-Ass Brad Binder ist zuversichtlich, dass er nach dem positiven Aragon-Test mit der KTM RC16 auch in Mugello schnell sein kann. Sein Geschwindigkeitsrekord aus dem Jahr 2023 ist in Gefahr.

In Aragon hätte es für KTM-Werksfahrer Brad Binder das beste MotoGP-Wochenende seit Langem werden können. Im Grand Prix am Sonntag zeigte er bis zur Mitte des Rennens hinter seinem Teamkollegen Pedro Acosta eine starke Leistung. Es sah für ihn nach dem ersten Top-5-Ergebnis in der Saison 2025 aus. Doch dann folgte in der 12. Runde das Drama, als Binder in Kurve 3 das Vorderrad einklappte.

Vom 20. bis 22. Juni findet der Italien-GP statt. Für Binder gilt es, mit frischer Motivation ins Wochenende zu starten und zunächst ein gutes Qualifying zu zeigen. «Aragon war ein besseres Wochenende für uns, ich denke wir können auch hier in Mugello eine anständige Leistung zeigen – diese schnelle und flüssige Strecke könnte uns liegen», meinte der Südafrikaner am Donnerstag. «Beim Aragon-Test haben wir einige kleine Dinge gefunden, die uns etwas mehr Potenzial geben. Der Plan ist hier so zu starten, wie wir in Aragon aufgehört haben. Von diesem Punkt aus möchten wir an unserem Setup arbeiten und das Finetuning machen.»

In welchen Bereichen konnte KTM in Aragon Fortschritte erzielen, die ihm auch in Italien helfen sollten? «Wir werden hier mit einer etwas anderen Aerodynamik starten – keine großartigen Dinge, aber es scheint, dass wir damit bei der Front eine Verbesserung erzielen konnten», erklärte der 29-Jährige. «Das Ganze benötigt ein bisschen ein anderes Setup, aber das Ziel ist es, gleich damit zu starten.»

2024 konnte Binder in Mugello die Ränge 6 und 10 im Sprint und im Grand Prix erzielen. Erwartet er sich eine deutliche Steigerung? «Letztes Jahr hatte ich schwierige Rennen», blickte er zurück. «Ich war aber sehr schnell auf eine Runde. Im Moment sieht es danach aus, dass uns schnelle und flüssige Strecken besser liegen – ich denke, es könnte gut werden für uns.»

Das Qualifying war bis zum Rennwochenende in Aragon die Schwäche der KTM-Piloten in diesem Jahr. In Aragon lief es deutlich besser und drei RC16-Fahrer schafften es in die Top-8. «Es war ein wenig besser in Aragon, denn bei der Zeitenjagd konnte ich gut pushen. Ansonsten habe ich in diesem Jahr sehr zu kämpfen. Ich habe das Gefühl, dass ich blockiert bin. Ich fühle mich nicht großartig, auch wenn ich nicht voll angreife. Wenn ich pushe, habe ich viele Probleme», grübelte Binder. «Mein Ziel ist es, mit diesen kleinen Änderungen mehr Speed herauszuholen, und zu hoffen, dass es auf eine schnelle Runde und auch auf die volle Renndistanz besser ist.»

Hat sich die Charakteristik der KTM so stark verändert? «Die Dinge verändern sich ständig, der Entwicklungsprozess schreitet voran. Auch die Art und Weise, eine schnelle Runde zusammenzubekommen, ändert sich laufend. Der Schlüssel ist, mit dem Bike den Speed aufrechtzuerhalten – wenn wir das schaffen, erzielen wir schnelle Rundenzeiten.»

Am 10. Juni 2023 erreichte Brad Binder im Sprintrennen des Italien-GP auf der 1,141 km langen Start-Ziel-Geraden von Mugello sagenhafte 366,1 km/h – der Geschwindigkeitsrekord in der MotoGP, der bis heute besteht. Ist dieser in Gefahr? «Mein Bike ist eine Waffe, es ist so schnell auf den Geraden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt noch schneller sein kann», schmunzelte er.