Miguel Oliveira: «Man erwartet Ergebnisse von mir» 19.06.2025 - 07:35 Von Manuel Pecino

© Gold & Goose Miguel Oliveira muss bis zur Sommerpause alles geben

Miguel Oliveira (Yamaha) möchte in der Saison 2027, wenn die neuen MotoGP-Regeln in Kraft treten, dabei sein. Ihm ist bewusst, dass er in den nächsten Rennen Resultate liefern muss.