Mugello-Ass Bagnaia muss zurück auf die kleine Bremse

Es geht um viel für Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia: Der Sieger der letzten drei MotoGP-Mugello-Events träumt von einem weiteren Sieg – davor muss Bagnaia aber noch Frieden mit seiner Werks-Ducati schließen.

Trotz eines Schrittes voran – Ducati-Doppelweltmeister Pecco Bagnaia – wird in Mugello unter gänzlich anderen Voraussetzungen auf die Strecke gehen. Vor einem Jahr wusste der Italiener schon vor dem ersten Training, dass kein Weg an ihm vorbeiführen würde. 2025 kann von einer Überlegenheit auf der traumhaften Hügel-Rennbahn keine Rede sein.

Hinter den Marquez-Brüdern konnte Bagnaia bis hierher bestenfalls das Podest absichern – so die nüchterne Realität vor dem «Brembo Grand Prix of Italy». Bemerkenswert auch: Ausgerechnet Marc Marquez, der Bagnaia 2024 das Wasser nicht reichen konnte und der in Mugello zuletzt 2014 gewinnen konnte, gibt nun den Ton an. 63 Punkte fehlen dem Italiener auf Tabellenführer.

Dank des Podestplatzes vor zwei Wochen in Aragon und der überragenden Mugello-Bilanz lässt sich Pecco Bagnaia dennoch als Favorit ansprechen. Bagnaia entgegnet beim Presseevent im aufgeheizten Fahrerlager: «In Aragon habe ich am Ende viel Positives mitgenommen, aber dennoch setzt sich die Situation aus mehr zusammen. Ich hoffe dennoch, dass wir das nun auch in Mugello fortsetzen können. Und dass die Situation hier emotional eine besondere ist – darüber müssen wir nicht reden.»

Bagnaia weiter: «Von den Gefühlen überwiegen die positiven Erfahrungen der letzten Jahre in Mugello, aber ich bin mir der Realität bewusst. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das Tempo von Marc mitzugehen. Vermutlich wird er den besten Speed haben – also halte ich mich an ihn.»

Dann gab es vom Vizeweltmeister fast beiläufig noch die entscheidende Information. Als deutliche Verbesserung zu den ersten sieben Events 2025 hatte Pecco Bagnaia den Einsatz von größeren – und damit schweren – Bremsscheiben (355 statt 340 min) beschrieben. Doch die «Medizin» kommt in Mugello erst einmal gar nicht zum Einsatz.

Pecco Bagnaia: «Mugello ist eine wunderbare Strecke, aber das Bremsen spielt hier eine vergleichsweise kleine Rolle. Die großen Scheiben werden hier vermutlich nicht die korrekte Betriebstemperatur erreichen. Wir beginnen mit den normalen Scheiben – dann entscheiden wir später, wie es weitergeht.»

Als sicher gilt hingegen: Es wird heiß in der Toskana. Eine stabile Wetterlage ruft nach Sonnen – statt Regenschirmen.

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.