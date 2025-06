Marco Bezzecchi: «Toprak – freue mich auf ein Duell»

Während Trackhouse-Pilot Ai Ogura das Aprilia-Lager in Mugello wieder unterstützt, will Werksfahrer Marco Bezzecchi die noch frische MotoGP-Erfolgsserie weiter ausbauen. Entscheidend: ein guter Startplatz mit der RS-GP.

Wieder einmal lastete die Aprilia-Verantwortung selbst bei der Pressekonferenz zum Brembo Grand Prix of Italy auf den Schultern von Marco Bezzecchi. Jorge Martin, der im Anschluss an den Mugello-GP 2024 als Aprilia-Werksfahrer verkündet wurde, fehlt auch beim neunten Grand Prix der laufenden Kampagne – in Andorra bereitet sich Martin auf ein mögliches Comeback auf der Aprilia RS-GP vor. In der WM spielt der Dauerausfall keine Rolle – null Punkte.

Marco Bezzecchi dagegen ist angekommen. «Bezz» haderte zwar ebenfalls zum Beginn des Jahres, doch nach 16 Rennen oder einem guten Drittel der Saison kann der Riminese nicht nur WM-Position 7, sondern, wichtiger noch, einen Sieg für das Projekt aus Noale vorweisen. Kurioserweise fuhr Bezzecchi die MotoGP-Konkurrenz drei Tage nach Jorge Martins Bekanntmachung, 2026 nicht für Aprilia Rennen zu fahren, in Grund und Boden.

Da auch der stark ins Jahr gestartete Trackhouse-Rookie Ai Ogura zuletzt von einer Verletzung ausgebremst wurde, war es an Bezzecchi, die Aprilia-Fahne oben zu halten. Immerhin – in den letzten fünf Rennen holte die Nummer 72 verlässlich WM-Punkte. Ogura, in der WM auf Platz 12 abgerutscht ist in Italien wieder mit dabei.

Für seine Premiere mit der Aprilia in Mugello gibt sich der 26-Jährige hungrig: «Wir haben in den letzten Rennen deutlich Fortschritte gemacht und ich bin jetzt sehr neugierig auf das Bike hier in Mugello, einer Strecke mit einem traumhaften Layout. Sehr gut ist, dass wir wohl durchgängig sehr gutes Wetter haben werden.»

Um auch in der Heimat gut auszusehen, gilt es besonders, die Schwachstelle der Verbindung Bezzecchi/Aprilia zu bearbeiten. Der Werksfahrer aus Rimini: «Das Tempo in den Rennen war seit dem Event in Jerez auf sehr gutem Level und im Bereich der Spitze. Was aber noch nicht gut genug ist – unsere Leistung beim Angriff auf die Bestzeit. Das ist die Aufgabe, in diesem Bereich müssen wir uns noch steigern.»

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung in Mugello wurde Bezzecchi auch zur für 2026 anstehenden Ankunft von Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu befragt. Bezzecchi, der jünger ist als der Noch-BMW-Pilot, antwortete mit viel Respekt für den Gegner der Zukunft: «Ich kenne Toprak nicht erst seit jetzt – er hat zwei Titel auf unterschiedlichen Bikes geholt – schon das zeigt seine große Klasse. Er ist fahrerisch eine große Nummer und er hat nach einem ersten Test auch schon eine Vorstellung davon, was auf ihn zukommt. Ich freue mich jedenfalls sehr auf das Duell.»

Aktuell noch völlig ungewiss ist, wer an der Seite von Marco Bezzecchi für Aprilia auf Punktejagd geht. Eine Einigung mit Jorge Martin scheint nur noch theoretisch möglich. In der Realität läuft es auf ein Ende der zerfahrenen Beziehung hinaus.

WM-Stand nach 16 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 233 Punkte. 2. A. Marquez 201. 3. Bagnaia 140. 4. Morbidelli 115. 5. Di Giannantonio 99. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 79. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 73. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 282 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 106. 4. Aprilia 103. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 373 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 274. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 214. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 83. 9. Trackhouse MotoGP Team 68. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.