Fabio Quartararo (Yamaha) kämpfte sich ins Q2

Fabio Quartararo hatte im MotoGP-Zeittraining in Mugello einen heftigen Crash und schaffte es dennoch mit einer lädierten Schulter ins Q2. Bis zum FP2 am Samstagmorgen wird er sich schonen, um wieder angreifen zu können.

Zu Beginn des Zeittrainings flog Fabio Quartararo in Kurve 4 vor den Augen von MotoGP-Ikone Valentino Rossi heftig von seiner Yamaha. Er fasste sich sofort an die linke Schulter und wurde mit Schmerzen in die Box zurückgefahren. Kurz danach, nachdem er seine lädierte Lederkombi gegen eine neue ausgetauscht hatte, nahm der MotoGP-Weltmeister von 2021 wieder Platz auf seiner blauen M1 und setzte die Session fort. MotoGP-Chefarzt Dr. Angel Charte hatte in der Zwangspause seine Schulter angesehen und sich mit dem Franzosen beraten.

Nach einigen Runden steuerte Quartararo die Box an, er diskutiere erneut mit Charte und legte Eis auf. Einige Minuten später streifte er wieder den Helm über seinen Kopf und ging wieder auf die Strecke – von Aufgeben war keine Rede, vor allem, weil er kurz danach auf Position 11 abrutschte, was am Samstag das Q1 bedeutete.

Drei Minuten vor dem Ende sicherte er sich dann den direkten Einzug ins Q2, als er zwischenzeitlich auf Platz 3 brauste. Am Ende wurde es für Quartararo im Zeittraining der fünfte Platz.

Wie Dr. Angel Charte später bekanntgab, hatte sich Quartararo bei seinem Crash eine partielle Schulterluxation zugezogen – das Gelenk war somit nur teilweise ausgerenkt. Die Schulter konnte noch an Ort und Stelle in die korrekte Position gebracht werden.

Zur an das MotoGP-Zeittraining anschließenden Medienrunde ist Fabio Quartararo verständlicherweise nicht erschienen – die Priorität liegt auf der Schonung seiner Schulter, damit er am Samstag wieder angreifen kann. Auf seinem Instagram-Account postete er: «Ein harter Tag, aber kein schlechtes Ende. Nach dem Sturz hatten wir ein Problem mit meiner Schulter, aber wir konnten wieder auf das Motorrad steigen, unter die Top-5 kommen und direkt in Q2 einziehen. Wir haben ein wenig mit dem Motorrad zu kämpfen, aber wir versuchen, für morgen einen Schritt nach vorne zu machen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mugello © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Somkiat Chantra © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Mugello, Zeittraining (20. Juni):

1. Maverick Vinales (E), KTM, 1:44,634 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,110 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,146

4. Alex Márquez (E), Ducati, +0,153

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,311

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,361

7. Alex Rins (E), Yamaha, +0,450

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,466

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,510

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,645

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,770

12. Enea Bastianini (I), KTM, +0,771

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,807

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,852

15. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,976

16. Joan Mir (E), Honda, +1,018

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,247

18. Brad Binder (ZA), KTM, +1,264

19. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,364

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,434

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,707

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,693

Ergebnisse MotoGP Mugello, FP1 (20. Juni):

1. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 1:46,199 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,000 sec

3. Brad Binder (ZA), KTM, +0,053 sec

4. Marc Marquez (E), Ducati, +0,094

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,387

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,416

7. Maverick Vinales (E), KTM, +0,449

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,452

9. Alex Marquez (E), Ducati, +0,507

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,657

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,699

12. Alex Rins (E), Yamaha, +0,716

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,754

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,775

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +0,850

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,076

17. Taka Nakagami (J), Honda, +1,093

18. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,124

19. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,244

20. Joan Mir (E), Honda, +1,619

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +1,689

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,899