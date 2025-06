Crash, boom, bang: Wer außen fährt, hat verloren

Brad Binder (Red Bull KTM) und Johann Zarco (LCR Honda) kamen im MotoGP-Sprint in Mugello am Samstag nur bis zur ersten Kurve. Erstaunlicherweise waren sich anschließend alle Beteiligten einig.

«Kann passieren», war der Kommentar von Brad Binder zu seinem Abflug in Kurve 1. Der Südafrikaner aus dem Team Red Bull KTM bekam von innen einen Schubser von Fabio Di Giannantonio, woraufhin ihm das Vorderrad wegrutschte und er in weiterer Folge Johann Zarco abräumte.



Das Urteil des FIM MotoGP Steward Panels: Rennunfall, keine Sanktionen nötig.

«Als ich in die Kurve einbog, konnte ich die anderen nicht sehen», beschrieb Binder den haarigen Moment. «Das ist, als würdest du in ein Sandwich eingeklemmt. Das war in keiner Weise Diggias Schuld, es lief einfach unglücklich. Der Hintern tut mir etwas weh, weil ich in Zarco rutschte. Es tut mir leid für ihn.»

Zarcos Einschätzung deckt sich mit der von Binder. «Es ist schwierig zu entscheiden, wo du hier bremst», meinte der Le-Mans-Sieger. «Die innere Linie wäre wohl sicherer gewesen. Aber ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass spät bremsen und eine weite Linie wählen dabei helfen, ein paar Positionen gutzumachen – dieses Mal ging es nicht auf.»

Als WM-Sechster ist Zarco der mit Abstand bestplatzierte Honda-Pilot, für Mugello rechnet er sich aber nicht all zu viel aus. «Auf dieser Strecke straucheln wir sogar noch mehr als auf anderen», hielt er fest. «Warum das so ist, weiß ich nicht. Eventuell wäre es eine gute Idee, wenn wir Mugello für Honda als Teststrecke nominieren würden. Hier könnten wir viel lernen, um Schritte für die Zukunft zu machen.»

Vor zwei Wochen in Aragon ging der Routinier leer aus, am Samstag im Sprint in der Toskana ebenfalls. «Ich brauche einen Neustart, um meine Leistung wieder aufzubauen», verriet Zarco sein Vorhaben für den Grand Prix. «Seit zwei Wochen fühle ich mich nicht sehr gut auf dem Motorrad, habe keine guten Qualifyings, alles fällt mir schwer. Am Sonntag werde ich pushen und versuchen, ein paar Punkte mitzunehmen. Heute entwickelt sich in der MotoGP alles so schnell, dass du dich sofort anpassen und wieder Leistung bringen musst. Technisch kann ich das nicht erklären, aber wir sind mit Problemen konfrontiert und haben nicht genügend Speed.»

Was Honda feststellen konnte: Bei hohen Temperaturen haben die Michelin-Reifen einen größeren Einfluss auf die RC213V, als das bei anderen Bikes der Fall ist, und sie lässt sich nicht mehr so gut einlenken.

Ergebnisse MotoGP Mugello, Sprint (21. Juni):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 11 Runden in 19:31,416 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +1,441 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,561

4. Maverick Vinales (E), KTM, +3,099

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,139

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +6,391

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +7,631

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +8,926

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +10,361

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,096

11. Enea Bastianini (I), KTM, +11,870

12. Ai Ogura (J), Aprilia,+12,930

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +13,916

14. Joan Mir (E), Honda, +15,460

15. Taka Nakagami (J), Honda, +17,038

16. Jack Miller (AUS), Yamaha, +20,031

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +20,729

18. Alex Rins (E), Yamaha, +24,661

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,539

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 11 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 17 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 245 Punkte. 2. A. Marquez 210. 3. Bagnaia 147. 4. Morbidelli 118. 5. Di Giannantonio 104. 6. Zarco 97. 7. Bezzecchi 83. 8. Acosta 76. 9. Aldeguer 74. 10. Quartararo 59. 11. Vinales 48. 12. Ogura 43. 13. Marini 38. 14. Binder 35. 15. Bastianini 31. 16. Miller 31. 17. Rins 31. 18. Mir 27. 19. R. Fernandez 25. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 3. 24. Chantra 0. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 294 Punkte. 2. Honda 119. 3. KTM 112. 4. Aprilia 107. 5. Yamaha 89.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 392 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 284. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 222. 4. Red Bull KTM Factory Racing 111. 5. LCR Honda 97. 6. Monster Energy Yamaha 90. 7. Aprilia Racing 87. 8. Red Bull KTM Tech3 Racing 89. 9. Trackhouse MotoGP Team 70. 10. Honda HRC Castrol Team 65. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 37.