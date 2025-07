Johann Zarco – Überlebenskünstler mit Leidenschaft

Johann Zarco (Honda) war für einen der bewegendsten MotoGP-Momente in diesem Jahr verantwortlich. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler erzählt der bald 35-Jährige, was er 2025 anders macht als früher.

Unter der markanten grünen Red-Bull-Kappe zeigen sich erste graue Strähnen in den Koteletten. Das Gesicht des 34-Jährigen trägt die Spuren der Zeit, im Gegensatz zu dem gepflegten Aussehen eines Mannes, der vor fast zehn Jahren den ersten seiner beiden Moto2-Weltmeistertitel gewann. Sein Körper scheint, wie zu erwarten, unter dem weißen Castrol-LCR-Honda-Poloshirt und der Jacke mit Reißverschluss immer noch sehr trainiert zu sein.

Als ältester und einer der erfahrensten Fahrer in der MotoGP-Startaufstellung bringt Johann Zarco Gelassenheit und Besonnenheit in seine Arbeit ein. In seinen Medien-Debriefings spricht er oft davon, Chancen zu ergreifen, und er strahlt eine Mischung aus Stoizismus und Exzentrik aus. Das ist verständlich für einen Sportler, der schon in jungen Jahren gefeiert wurde, der zu Egoausbrüchen neigte und sich in seiner kurzen, unglücklichen Zeit als Werksfahrer bei KTM in der ersten Hälfte des Jahres 2019 wie eine Primadonna verhielt. Wo er, anstatt sich in ein junges Team und eine junge Einheit einzufügen, sich von seiner Entwicklungsrolle löste und seine Karriere neu starten konnte – demütig, aber mit Perspektive.

Beim Interview in der LCR-Hospitality in Assen kann ihm SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler eine emotionale Reaktion entlocken. «Das scheint schon lange her zu sein», lächelt er, als er nach seinem zweiten MotoGP-Sieg und einer der wohl emotionalsten Szenen der letzten Jahre gefragt wird, seinem Erfolg auf heimischem Boden in Le Mans im Mai. «Ich denke nicht allzu viel darüber nach, vielleicht weil ich danach so viel zu tun hatte, der Kalender war einfach so voll!»

Johann beschreibt dann ein jährliches Familientreffen, das zufällig nach dem Grand Prix von Frankreich stattfand – nachdem er Hondas zweiten MotoGP-Triumph in den letzten vier Saisons errang. Alle seine Cousins und Verwandten versammelten sich und machten das übliche Gruppenfoto. «Es ist jedes Jahr interessant zu sehen, wer neu in der Familie ist, und wer verstorben ist», meinte Zarco. Bei dieser Gelegenheit fehlt eine seiner Tanten väterlicherseits. Plötzlich wird er wehmütig, als er sich der Vergänglichkeit der Zeit bewusst wird. «Das Leben geht weiter», sagt er achselzuckend.

Wir sprachen uns zum ersten Mal bei einem Interview in Valencia 2015, dem letzten Rennen seiner erfolgreichen Moto2-Saison für Aki Ajos Pre-KTM-Team. Vor zehn Jahren sprach er von festen Karrierezielen, davon, der erste Fahrer zu werden, der zwei Titel in Folge in dieser Klasse gewinnt (was ihm gelang und bis heute niemandem sonst gelungen ist), und von seinen Eindrücken als erfolgreichster französischer Fahrer in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft. Die Saisons sind vergangen, neun davon in der MotoGP auf vier verschiedenen Motorrädern, aber die Emotionen und die Würde von Le Mans 2025, mit seinen Eltern, die selten an der Rennstrecke zu sehen sind, und den vollbesetzten Tribünen mit Fans, die auf der Start-Ziel-Geraden den Underdog-Geist des Augenblicks feiern, fühlen sich irgendwie endgültig an. Johann stimmt zu: «Es sind zehn Jahre ... und natürlich war der Sieg in Le Mans nur ein Sieg, aber es ist etwas, das deine gesamte Karriere prägen kann», sagt er. «Es ist nicht fair, einen Sieg mit einem Titel zu vergleichen, aber die Art und Weise, wie er zustande kam – und der Ort, an dem er zustande kam – machen ihn zu etwas Historischem.»

«Wenn ich mir das Gesamtbild meiner Karriere vor Augen führe, bin ich überglücklich, weil es so unerwartet gekommen ist», fügt er hinzu und würdigt damit sieben Jahre, in denen er mehr als nur einen einzigen MotoGP-Sieg angestrebt hat. «[An diesem Tag] denkst du: ‚Es regnet, hier ist etwas möglich‘. Und dir ist nicht bewusst, wie groß das sein kann. Wenn wir vor zehn Jahren gesagt hätten, dass dies passieren würde, weiß ich nicht, wie ich mich dabei gefühlt hätte. Wenn man mir 2015 gesagt hätte, dass ich 2025 noch Rennen fahren würde, hätte ich das wohl nicht geglaubt.»

Er denkt über Le Mans nach. 2017 qualifizierte er sich als MotoGP-Rookie mit dem Satelliten-Team Yamaha Tech3 für die erste Startreihe. Die dichte Atmosphäre der Aufregung und Erwartung beflügelte ihn an diesem Wochenende zu seinem ersten MotoGP-Podiumsplatz. «Das in Le Mans zu schaffen?! Wow», sagt er. «Es war ein Gefühl, als stünde ich auf dem Gipfel der Welt. Auf dem Gipfel meiner Welt, was mir ausreichte. Es war das, was ich in diesem Moment wollte und seit ich in der Weltmeisterschaft war. Für solche Momente fahre ich Rennen.» Der Druck war ein Jahr später in Le Mans hoch, als die schwarze Yamaha auf Startplatz 1 stand. «Ich habe dieses Rennen im Kopf behalten», gibt er zu, «weil ich die Pole-Position erreicht hatte, aber im Rennen gestürzt bin. Das Gefühl des Drucks – ich erinnere mich, dass ich auf der Pole stand und so sehr auf den Sieg fokussiert war. Vielleicht zu sehr. Ich hatte meine Nerven viel weniger unter Kontrolle als 2025.»

Zarcos Durchbruch auf Phillip Island 2023 im vierten und letzten Jahr als Fahrer einer Pramac Ducati war «eine große Erleichterung, denn zumindest hatte ich einen Sieg in der Tasche.» Aber Le Mans und die clevere Rennstrategie des LCR-Honda-Fahrers, obwohl er in der ersten Runde ins Kiesbett geschickt wurde, erinnerten Zarco daran, dass er noch nicht zum alten Eisen gehörte, und seine konstanten Leistungen als bester Honda-MotoGP-Fahrer könnten ihn in eine Position bringen, in der er Ruhm erlangen könnte. «Le Mans war der zweite Sieg, und damit war das Kapitel noch nicht abgeschlossen, sondern es eröffnete die Möglichkeit eines dritten, vierten oder fünften Sieges. Ich liebe es, konstant zu sein, aber ich versuche auch, Chancen zu nutzen, wenn sie sich bieten.»

Johann hat Hondas langsame Renaissance im Jahr 2025 mit zwei Podiumsplätzen und zwei Top-Ten-Platzierungen in zehn Rennen angeführt. Sein glanzvoller Karriereabend ist zum Teil auf seine persönliche Situation zurückzuführen, zu der auch ein Umzug nach Andorra und die Übernahme der Verantwortung für seine eigenen Vertragsverhandlungen gehörten. «Ich versuche, mich auf die Details und den Wunsch nach Leistung zu konzentrieren, aber seit ich anfing, meine Karriere selbst zu managen, habe ich mehr davon. Ich kann sagen, dass ich nicht wegen des Geldes fahre, sondern aus Leidenschaft und dem Drang nach guten Ergebnissen – ohne das zu bekommen, was mir zusteht. Jetzt bin ich in der richtigen Position, um als MotoGP-Fahrer bezahlt zu werden und ich verliere nicht alles! Das ist eine große Erleichterung, denn man organisiert sein Leben so, dass man Leistung bringt, und wird ständig nach dieser Leistung beurteilt. Ich bin daran gewöhnt, aber ständig darüber nachzudenken, was ich tun sollte, um besser zu werden, ist kein ruhiges Leben! Die Intensität ist jetzt für mich in Ordnung. Ich genieße mein Leben viel mehr. Wenn die Dinge [in der MotoGP] nicht superperfekt sind, kann ich das besser verkraften als früher. Was mich am meisten glücklich macht, ist, die Kontrolle über mein superschnelles Motorrad zu haben und dass es mich an die Spitze bringen kann.»

Was motiviert Johann Zarco jeden Tag, weiter in der MotoGP zu fahren? «Das gute Gefühl in mir und die Überzeugung, dass ich auch mit 35 Jahren noch Fortschritte machen kann», antwortet er. «Es mag einen Moment geben, in dem der Körper keine Fortschritte mehr macht, aber noch ist es nicht so weit. Zwischen 25 und 35 ändert sich natürlich einiges, aber ich spüre Fortschritte in anderen Bereichen. Ich spüre Fortschritte beim Fahren und sogar dabei, besser zu werden, und das ist so interessant, weil man in der MotoGP immer bis ans Limit geht und nicht wirklich weiß, wo man steht. Wenn man auf ein anderes Motorrad umsteigt, wie zum Beispiel ein Trainingsmotorrad oder das 8-Stunden-Motorrad [Langstreckenbike], dann sehe ich das Niveau. Etwas, das anderen vielleicht so schwer erscheint, wird für mich einfacher, und das ist eine Freude: etwas Schwieriges auf einfache Weise zu tun.»

Zarcos Langlebigkeit in der MotoGP ist beeindruckend. In diesem Sommer hat er zudem einen Auftritt beim 8-Stunden-Rennen von Suzuka. Gegen die ganzen Strapazen ist er natürlich nicht immun. «Man muss das bestmögliche Gleichgewicht finden, um auf gute Weise alt zu werden», plädiert er. «Ich habe das Glück, dass ich nicht so viele Verletzungen hatte. Die Ernährung gibt mir viel Energie für die Regeneration und auch Grundenergie für den Körper. Im Vergleich zu einem 26- oder 27-Jährigen ist es wichtig, den Kalender gut zu managen. Die mangelnde Organisation, wenn man jünger ist, wird durch die zusätzliche [junge] Energie kompensiert, die man mitbringt, und später merkt man, dass man das mit 35 nicht mehr kann.»

Er ist glücklich mit sich selbst, und die Fans identifizieren sich stark mit einem Menschen, der es genießt, auf den schnellsten Motorrädern der Welt unterwegs zu sein und Rennen zu fahren, aber auch einem, der seine Musikalität oder das Pendeln zu den Rennen oder Tests auf seinem eigenen Straßenmotorrad schätzt. Das leicht schräge, unbeholfene Lächeln erscheint wieder. «Ich lebe nicht wie ein typischer MotoGP-Fahrer.»