Karriere Luca Marini: Meilenstein-Rennen in Sachsen 08.07.2025 - 10:00 Von Thomas Kuttruf

© Instagram Luca Marini Kehrt am Sachsenring zurück in den Rennzirkus: Luca Marini

Es geht um sehr viel: Wenn Honda-Werksfahrer Luca Marini am Sachsenring wieder in den MotoGP-Zirkus einsteigt, müssen schleunigst Resultate her, die den Verbleib des Italieners in der Königsklasse rechtfertigen.