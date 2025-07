Franco Morbidelli: Zieht «Diggia» an ihm vorbei?

Nach dem durchwachsenen MotoGP-Wochenende in Assen will Franco Morbidelli auf dem Sachsenring wieder um Top-Positionen kämpfen. Auf VR46-Teamkollege Di Giannantonio hat er nur noch 3 Punkte Vorsprung.

Bereits vor dem Assen-GP hatte VR46-Pilot Franco Morbidelli gemeint, dass ihm die niederländische Strecke nicht liegt – dementsprechend niedrig waren seine Erwartungen. Genauso kam es dann auch, mit den Top-Positionen an der Spitze hatte «Morbido» nichts zu tun. Die Ränge 8 und 7 bedeuteten dennoch ein akzeptables Ergebnis. Im Grand Prix fasste er jedoch eine Long-lap-Strafe aus, weil er seinem Teamkollegen Fabio Di Giannantonio in der Timmer-Schikane im Weg stand.

Weil «Diggia» in Assen ein deutlich besseres Wochenende erwischte und in beiden Rennen vor Morbidelli ins Ziel kam, trennen die beiden VR46-Fahrer in der WM-Tabelle vor dem MotoGP-Spektakel auf dem Sachsenring nur noch drei Punkte.

Beim Großen Preis von Deutschland möchte Morbidelli wieder angreifen und um die Podestplätze mitreden. «Ich kann es kaum erwarten, auf dem Sachsenring zu fahren, denn diese Strecke war für uns schon immer gut. Letztes Jahr bin ich dort ein sehr gutes Rennen gefahren», blickte der 30-Jährige voraus. 2024 erreichte er auf dem Sachsenring sowohl im Sprint als auch im Grand Prix Rang 5 – so gut war er vorher in der Königsklasse noch nie auf dem engen Kurs. 2017 konnte er dort das Moto2-Rennen gewinnen. In diesem Jahr wurde der Italiener auch Weltmeister in der mittleren Kategorie der Motorrad-WM.

«Die Strecke ist sehr speziell, und wir müssen versuchen, so gut wie möglich vorbereitet zu sein», betonte Morbidelli. «Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften dieser Strecke ist die Abstimmung natürlich sehr speziell, aber wir sind bereit. Ich habe viele schöne Erinnerungen an diese Rennstrecke und hoffe, dieses Jahr mit dem Team neue hinzufügen zu können.»

Gute Ergebnisse auf dem Sachsenring wären wichtig für Franco Morbidelli, will er in der WM-Tabelle nicht von Fabio Di Giannantonio überholt werden.

WM-Stand nach 20 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 307 Punkte. 2. A. Marquez 239. 3. Bagnaia 181. 4. Morbidelli 139. 5. Di Giannantonio 136. 6. Bezzecchi 121. 7. Zarco 101. 8. Acosta 98. 9. Aldeguer 81. 10. Vinales 69. 11. Quartararo 67. 12. Ogura 49. 13. Binder 47. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Marini 38. 17. Rins 35. 18. Miller 33. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 356 Punkte. 2. Aprilia 145. 3. KTM 137. 4. Honda 128. 5. Yamaha 98.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 488 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 320. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 275. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Aprilia Racing 129. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. LCR Honda 102. 8. Monster Energy Yamaha 102. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 42.