Doppel-Aus bei Tech3: Vinales verpasst Deutschland-GP

Maverick Vinales verletzte sich am Samstagvormittag

Bitteres doppeltes Fahrer-Aus beim Tech3-KTM-Team: Neben Enea Bastianini (Blinddarmentzündung) fällt für das MotoGP-Wochenende am Sachsenring nun auch Maverick Vinales aus. Er hatte sich im Qualifying verletzt.

Schlechte Nachrichten aus dem Tech3-Lager!

Maverick Vinales fällt für das Sachsenring-Wochenende und wohl auch für Brünn in einer Woche aus. Der Spanier verletzte sich bei einem Sturz im Qualifying am Vormittag – und fällt nun erst mal verletzt aus.

Nach Informationen von SPEEDWEEK.com zog sich Vinales einer ersten Einschätzung nach einen Riss in einem Knochen in der Schulter zu. Damit wird er wohl mindestens vier Wochen ausfallen.

Nach seinem Sturz war Vinales erst ins Medical Center an der Strecke gebracht worden, dann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus in der Region. Nun die schlechten Neuigkeiten zu seiner Schulterverletzung.

Besonders bitter für das Tech3-Team: Schon ihr anderer Fahrer Enea Bastianini verpasst das Sachsenring-Wochenende. Er muss mit einer Blinddarmentzündung aussetzen. Damit hat Tech3 keinen Fahrer im Deutschland-GP im Rennen.

Update von 14:12 Uhr: Inzwischen bestätigte Tech3 auch offiziell das Aus für den Sachsenring: Vinales hatte sich die Schulter ausgekugelt. Diese wurde noch an der Strecke wieder eingerenkt. Wegen des Verdachts auf eine Fraktur wurde «Top Gun» ins Krankenhaus gebracht, wo sich der Verdacht leider bestätigte.