Tapferer Alex Marquez: Viel Selbstvertrauen getankt

Mit zwei MotoGP-Zielankünften und Platz 2 im Großen Preis von Deutschland darf sich Alex Marquez wie ein Sieger fühlen. Mehr war von dem überglücklichen Gresini-Ducati-Athleten mit Handfraktur nicht zu erwarten.

Der Zweite der MotoGP-Weltmeisterschaft war in großer Unsicherheit an den Sachsenring gekommen. Noch am Donnerstag war keinesfalls sicher, ob der in Assen schwer gestürzte Alex Marquez den Großen Preis von Deutschland bestreiten kann. Erst nach der Freigabe durch das medizinische Team der MotoGP um Dr. Charte konnte «AM73» die Herausforderung Sachsenring in Angriff nehmen.

Der mit einer speziellen Bandage an der gebrochenen linken Hand agierende Ducati-Pilot fuhr nicht nur beide Events ohne Komplikationen, das große Finale auf dem Sachsenring beendete der 29-Jährige hinter seinem Bruder auf Platz 2.

Nach dem Zielleinlauf seines 100. MotoGP-Rennens konnte Alex Marquez das Resultat nur schwer realisieren. Marquez: «Dass der Sachsenring so zu Ende geht, ist noch nicht zu begreifen. Ich habe ständig daran gedacht, hier nicht zu stürzen. Speziell am Samstag auf der nassen Piste war es sehr anstrengend und ich war dabei sehr angespannt.»

Alex Márquez weiter: «Heute war es dann einfacher und ich konnte mich besser konzentrieren und das Rennen auch ohne Fehler zu Ende bringen.»

Dabei profitierte Alex Marquez auch von den Ausfällen etlicher weiterer Spitzenfahrer. Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio gingen direkt vor dem späteren Zweiten in Kurve 1 zu Boden. Marquez: «Speziell die erste Kurve war sehr spannend – und durch den Rückenwind wirklich schwierig. Ich denke, damit hatten alle heute ihre Probleme.»

Auch wenn Platz 2 bedeutete, dass Alex weiteren Boden auf Marc verlor – nun liegen über 80 Punkte zwischen den Brüdern –, betrachtete er sich als Sieger. «Nach dem, was in Assen passiert ist, gibt mir das Resultat sehr viel Selbstvertrauen. Dass Marc am Sachsenring super stark ist und er eigentlich nicht zu schlagen ist – und ich unter diesen Bedingungen Zweiter werde, das lässt mich noch zuversichtlicher nach Brünn schauen – definitiv fühlt es sich wie ein Sieg an.»

Ohne einen Grand-Prix verpasst zu haben, geht Alex Marquez weiter als klare zweite Kraft der Königsklasse. Mit Fermin Aldeguer auf Platz 5 feierte die Gresini-Mannschaft zudem erneut ein starkes Mannschaftsergebnis.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 30 Runden in 40:42,854 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +6,380 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,080

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,738

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,916

6. Luca Marini (I), Honda, +24,743

7. Brad Binder (ZA), KTM, +24,820

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,757

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +25,859

10. Alex Rins (E), Yamaha, +39,419

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Ai Ogura (J), Aprilia, 9 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 11 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 13 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 26 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 27 Runden zurück





Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.