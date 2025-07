Live-Ticker Sachsenring: Wer attackiert Marc Marquez?

Trockener Asphalt zum Auftakt, Regen am Samstag und Ungewissheit vor dem großen Finale - und alle Augen auf MotoGP-Dominator Marc Marquez. Der Live-Ticker zum Traditions-GP auf dem Sachsenring.

Der Sprint auf dem nassen Sachsenring war das Gegenteil einer Langeweile-Veranstaltung – auch wenn mit Marc Márquez der klare Favorit den Sieg eingefahren hatte. Marco Bezzecchi und Schnellstarter Fabio Quartararo hatten außerdem für Jubel bei Aprilia und Yamaha gesorgt.

Am Sonntag dann ein anderes Bild: Der Himmel über dem Sachsenring hatte sich aufgehellt, und die Karten für den Deutschland-GP über 30 Runden wurden neu gemischt. Eine der großen Fragen: Kann VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio, der im Zeittraining die Führung an sich gerissen hatte, Marc Marquez unter Druck setzen? Auch Pedro Acosta hatte mit einer starken Pace aufhorchen lassen. Und – Alex Marquez geht trotz Handicap ebenfalls mit großer Motivation in den Halbzeit-GP.

Der Live-Ticker von SPEEDWEEK.com berichtet von Station 11 der MotoGP vom Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal: