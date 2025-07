Warm-up, Sachsenring: Marquez hauchdünn vor Zarco

Marc Marquez holte sich bei der MotoGP auf dem Sachsenring die Bestzeit im Warm-up und verwies Johann Zarco knapp auf die zweite Position. Die Wetterprognose für den Grand Prix bleibt schwierig.

Nach dem Sprintrennen auf dem Sachsenring schrumpfte das Fahrerfeld der MotoGP auf 18 Teilnehmer. Das Tech-3-Team hatte gar keinen Fahrer mehr im Rennen, da neben Enea Bastianini (Blinddarmentzündung) auch noch Maverick Vinales ausfiel. Nach dem Sturz im Sprint war das Sachsenring-Wochenende für Franco Morbidelli (VR46-Ducati) vorzeitig beendet.

Die Piloten fanden im zehnminütigen Warm-up anspruchsvolle Bedingungen vor. Zwar war die Strecke noch nass, doch es hatte sich bereits eine trockene Ideallinie abgezeichnet. Die Wetterprognose für den Grand Prix war zu Beginn der Session unklar, weshalb alle Fahrer das Warm-up nutzten, um weitere Erfahrungswerte zu sammeln und sich für ein mögliches Flag-to-Flag-Rennen vorzubereiten.

Johann Zarco schob sich zu Beginn des Warm-ups an die Spitze. Die Rundenzeiten waren etwa zehn Sekunden langsamer als im Trockenen. Von Runde zu Runde tasteten sich die Piloten ans Limit.

Marc Marquez übernahm in den finalen Minuten die Führung und behauptete sich mit seiner 1:28.802er-Runde an der Spitze. Zarco machte nach dem Ablaufen der Trainingszeit noch einen Ausflug ins Kiesbett, brachte seine Honda RC213V aber in einem Stück zurück zur LCR-Box.

Marquez und Zarco wurden im Warm-up durch lediglich 0,095 Sekunden voneinander getrennt. Mehr als 0,7 Sekunden verlor Miguel Oliveira als Drittplatzierter auf die Bestzeit. Pedro Acosta und Alex Marquez komplettierten die Top-5. Francesco Bagnaia lag als Zehnter etwas mehr als eine Sekunde zurück.

Das MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring wird um 14:00 Uhr gestartet.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Warm-up (13. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:28,802 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +0,095 sec

3. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,728

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,817

5. Alex Marquez (E), Ducati, +0,863

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,921

7. Luca Marini (I), Honda, +0,928

8. Joan Mir (E), Honda, +0,950

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,065

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,088

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,103

12. Brad Binder (ZA), KTM, +1,181

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, 1,204

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,251

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,064

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,200

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,370

18. Alex Rins (E), Yamaha, +2,559