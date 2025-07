Analyse: Die Schlüsselaktionen des Sprints in Sachsen

Start in den elften MotoGP-Sprint 2025: Marc Marquez in Führung

Mit dem angekündigten Wetterwechsel zum Samstag kam zwar die MotoGP-Ordnung durcheinander – doch der Sieger hieß auch auf nasser Piste Marc Márquez. Ein Blick auf die Schlüsselaktionen des elften Sprints.

Schon vor dem Rennen über 15 Runden unter schwierigen Bedingungen ein Ereignis von großer Bedeutung: Maverick Vinales, extrem schnell im Nassen Q1 unterwegs, hatte sich im Q2 ins Aus geschossen. Damit war ein potenzieller Marc-Marquez-Angreifer nicht mehr geschehen.

Als die Rennleitung den Sprint am Sachsenring freigab, entwickelte sich ein turbulenter Wettkampf, der sich in fünf entscheidende Kapitel zusammenfassen lässt.

1. Das Rennmanagement von Marc Marquez

Der Start von der Pole-Position war perfekt, aber beim Bremsen in Kurve 1 kam Marc Márquez zu weit nach außen und fiel auf den fünften Platz zurück. Doch statt sich als impulsiver Marc auf die vor ihm fahrenden Fahrer zu stürzen, wartete er diesmal ab, bis sein Hinterreifen auf Temperatur gekommen war. Ab der vierten Runde ging er dann zum Angriff über und schnappte Bezzecchi in der letzten Runde die Führung weg – ein Raubtier.

2. Marc Marquez’ Überlegenheit im dritten Sektor

Als Marc Marquez Fabio Quartararo überholte und in der neunten Runde (also sechs Runden vor Schluss) auf den zweiten Platz vorrückte, erhöhte Bezzecchi – von der Box gewarnt – das Tempo und fuhr seine schnellsten Runden des Rennens. Aber der Unterschied zwischen Marc und Marco im dritten Sektor der Strecke machte alle Bemühungen des Italieners zunichte. Die berühmten Linkskurven von Marquez.

3. Fabio Quartararo’s Start

Nach einigen Problemen im Training, die ihn in die vierte Startreihe zurückwarfen, verdankte der Yamaha-Pilot seinen Podiumsplatz einem fantastischen Start, bei dem er in den ersten drei Kurven viel riskierte. Es war das erste Sprint-Podium für den Weltmeister des Jahres 2021.

4. Pedro Acostas Fast-Sturz

Der KTM-Pilot zeigte ein gutes Rennen, bis er in der achten Runde plötzlich von der Strecke abkam. Den Sturz konnte er vermeiden, er verlor aber viel Zeit und holte schließlich einen Punkt, als er als Neunter die Ziellinie überquerte … Das Podium wäre eine Option gewesen.

5. Johann Zarcos Hinterreifenwahl

Nachdem Johann Zarco früher am Samstag mit dem Medium-Hinterreifen die zweitbeste Zeit gefahren war, entschied er sich – anders als der Rest des Feldes –, mit der gleichen Reifenmischung ins Rennen zu gehen – in der Hoffnung, dass sie ihm nach dem Aufwärmen einen Vorteil verschaffen würde. Er verlor in der ersten Runde sechs Positionen und im Finale brachte ihm seine Entscheidung einen kleinen Vorteil. Aber da war es schon zu spät. Der Routinier kam frustriert als Siebter ins Ziel.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 319 Punkte. 2. A. Marquez 241. 3. Bagnaia 181. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 81. 10. Quartararo 74. 11. Vinales 69. 12. Binder 51. 13. Ogura 49. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Miller 38. 17. Marini 38. 18. Rins 35. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 368 Punkte. 2. Aprilia 154. 3. KTM 141. 4. Honda 131. 5. Yamaha 105.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 500 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 322. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 150. 5. Aprilia Racing 138. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. Monster Energy Yamaha 109. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 47.