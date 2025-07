Marc Marquez (Ducati): 200. Grand Prix am Sachsenring

Ducati-Werkspilot Marc Marquez hat schon vor dem MotoGP-Rennen am Sachsenring einen Grund zu feiern: Der Spanier fährt heute seinen 200. Grand Prix in der MotoGP. Wie die Vorzeichen fürs Rennen sind.

Schon vor dem Deutschland-GP wird bei Ducati in der Garage gefeiert: nämlich Grand Prix Nummer 200 für Marc Marquez.

Der Ducati-Werkspilot bekam von seinem Team zur Feier des Tages nach dem Warm-up eine Torte der Profisportler-Art: Eine große Obstplatte mit allerlei Beeren und Früchten und einer cremigen «200».

Für Marquez sind es 200 Grands Prix in der MotoGP, dazu kommen 32 Rennen in der Moto2 und 46 in der 125er-Klasse. Und dieses Jubiläum feiert er an einer besonderen Rennstrecke. Auf dem Sachsenring ist er nicht umsonst der «King of the Ring». Hier holte der Spanier in der Vergangenheit elf GP-Siege, acht davon in der MotoGP.

Marquez vor dem Rennen: «200 Grands Prix. Die Zeit ist total schnell vergangen. Wir haben es sehr genossen und ich versuche, noch einen weiteren Sachsenring-GP hier zu genießen. Ich mag die Strecke sehr. Gestern war ein toller Tag. Heute wird es ein bisschen knifflig mit den Bedingungen, die so halb-halb sind, wir müssen uns also voll konzentrieren und in Bezug auf die Reifen die richtige Wahl treffen.»

In seinen Jubiläums-GP startet er von der Pole-Position, den Sprint am Vortag gewann er. Gute Vorzeichen also. Und die Strecke liegt ihm einfach besonders gut. Marquez erklärt: «Alle Kurven sind nach links. Seit ich ein Kind war, liegen mir die Linkskurven einfach besonders gut.» Für Marcs Bruder Alex ist es übrigens der 100. Grand Prix.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Warm-up (13. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:28,802 min

2. Johann Zarco (F), Honda, +0,095 sec

3. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +0,728

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,817

5. Alex Marquez (E), Ducati, +0,863

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,921

7. Luca Marini (I), Honda, +0,928

8. Joan Mir (E), Honda, +0,950

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,065

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,088

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,103

12. Brad Binder (ZA), KTM, +1,181

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, 1,204

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,251

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,064

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +2,200

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,370

18. Alex Rins (E), Yamaha, +2,559

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 21 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 319 Punkte. 2. A. Marquez 241. 3. Bagnaia 181. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 81. 10. Quartararo 74. 11. Vinales 69. 12. Binder 51. 13. Ogura 49. 14. Fernandez 44. 15. Bastianini 42. 16. Miller 38. 17. Marini 38. 18. Rins 35. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 368 Punkte. 2. Aprilia 154. 3. KTM 141. 4. Honda 131. 5. Yamaha 105.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 500 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 322. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 150. 5. Aprilia Racing 138. 6. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 7. Monster Energy Yamaha 109. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 93. 10. Honda HRC Castrol Team 70. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 47.