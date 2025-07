Ratloser Ogura (Aprilia): Mir beim Crash mitgerissen

Für MotoGP-Neueinsteiger und Aprilia-Pilot Ai Ogura wurde das GP-Rennen auf dem Sachsenring zum Fiasko. Nach einer Nullnummer im Sprint crashte der Japaner im Rennen, räumte Joan Mir ab – und grübelt nun, warum.

Ai Ogura, Rookie bei der Mannschaft von Trackhouse Racing wird den Deutschland-GP auf dem Sachsenring wohl schnell abhaken wollen. Der Japaner blieb schon im Sprint am Samstag ohne Punkte, im MotoGP-Rennen am Sonntag kam es dann noch dicker: Ogura stürzte neun Runden vor Schluss in Kurve 1 und räumte dabei auch noch Honda-Werksfahrer. Joan Mir unsanft aus dem Rennen. Der Spanier war nach dem Vorfall nicht mehr zu sprechen.

Der Rennverlauf des Moto2-Weltmeisters war bis dahin ohnehin alles andere als glänzend. Von Startplatz 19 – also aus der siebten Reihe – kam Ogura nur schwer in Schwung. Immerhin konnte er sich im Laufe des Rennens an Alex Rins (Yamaha) und später Raul Fernandez vorbeischieben. Als Mir sich Eingang Runde 22 in der ersten Kurve verbremste und weit gehen musste, witterte Ogura seine Chance. Doch beim Versuch, die Lücke zu nutzen, klappte ihm das Vorderrad weg – der Zusammenstoß der beiden war unvermeidbar, für beide endete damit der Sachsenring-GP im Kies.

Nach dem Rennen schilderte Ogura seine Sicht der Dinge: «Ich habe gesehen, dass Joan ein bisschen weit gegangen ist, und bis zu meinem Sturz fühlte ich mich gut in Kurve 1», sagte er. «Ich habe es versucht – aber nein.» Mit Blick auf das Fahrverhalten seiner RS-GP meinte er. «Ich hatte leichte Vorteile über die Distanz, weil andere schon Probleme bekamen. Aber es gibt hier nicht so viele Überholmöglichkeiten. Und ja, die Reifen… das Vorderrad hat ordentlich gearbeitet, aber mir ist es trotzdem eingeklappt.»

Auf die vielen Stürze in Kurve 1 angesprochen, meinte Ogura nachdenklich: «Ich habe gesehen, dass viele Fahrer dort weit gehen oder Fehler machen, das ändert sich von Runde zu Runde komplett. Vielleicht hätte ich darüber mehr nachdenken sollen, bevor ich dort auch gestürzt bin. Warum es dort so viele Crashes gab? Keine Ahnung. Vielleicht wissen das die anderen – ich nicht.»

Nach einem sehr positiven Saisonstart wirkt Ogura mittlerweile wie festgefahren. Seit dem Silverstone-GP sammelte der Japaner nur sechs WM-Punkte. Dazu kam das Verletzungspech, dass den Piloten aus Tokio pausieren ließ. Nach der Nullnummer vom Sachsenring liegt er mit 49 Zählern auf Rang 14, zwei Punkte hinter seinem Teamkollegen Raul Fernandez. Der Champion der mittleren WM-Kategorie ist endgültig in der Realität der MotoGP gelandet.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 30 Runden in 40:42,854 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +6,380 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,080

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,738

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,916

6. Luca Marini (I), Honda, +24,743

7. Brad Binder (ZA), KTM, +24,820

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,757

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +25,859

10. Alex Rins (E), Yamaha, +39,419

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Ai Ogura (J), Aprilia, 9 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 11 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 13 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 26 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 27 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.