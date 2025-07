Raul Fernandez: «Es ist ein seltsames Gefühl»

Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez wurde im MotoGP-Rennen am Sachsenring Neunter. Er gab danach zu: «Es ist ein seltsames Gefühl. Wir hatten total viel Glück mit dem Ergebnis.» Er profitierte vom Pech der anderen.

Legt man die Ergebnisliste beim Sachsenring-GP negativ aus, dann ist Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez der Vorletzte geworden. Legt man sie positiv aus, dann ist der Spanier Neunter geworden und hat sieben Punkte für sein Team gesammelt.

Fernandez profitierte extrem von den vielen Unfällen vor ihm im Feld. Acht Piloten crashten im GP raus, nur zehn kamen über die Ziellinie. So wurde Fernandez in die Top-9 gespült.

Fernandez sagte nach dem Rennen: «Es ist ein seltsames Gefühl. Wir hatten total viel Glück mit dem Ergebnis, weil wir so viele Crashs vor uns hatten. Das Gute ist, dass ich mich wieder gut fühle mit dem Motorrad. Ich habe mein Gefühl zurück und wir sind glaube ich die sechstschnellste Runde im Rennen gefahren. Vor mir habe ich vier Ducatis und eine Aprilia gehabt.» Es war am Ende die siebtschnellste Runde.

Schnell war Fernandez also – nur an der Konkurrenz vorbeizukommen, war ein Problem: «Das Schwierige war, dass wir in diesen Bedingungen den Druck im Vorderreifen nicht gut gehandhabt haben und ich nicht überholen konnte. Das war schwierig im ganzen Rennen. Ich habe es probiert, aber es hat nicht geklappt. Es war frustrierend, weil ich gesehen habe, wie schnell ich bin. Aber ich konnte einfach nicht überholen, weil der Druck zu hoch war.»

Und so kam Fernandez schließlich als Neunter von zehn Piloten über die Ziellinie, hing nicht mal eine Sekunde hinter Jack Miller auf der Yamaha fest.

Trotzdem überwiegen die positiven Eindrücke: «Ich sehe das sehr positiv, dass ich mich wieder besser fühle und mich wohlfühle und ich wieder so fahre, wie ich möchte.» Fernandez ist aktuell im Aufwind, er punktete nun sieben Rennwochenenden in Serie, holte zuletzt elf, acht und sieben Punkte pro Wochenende. Klarer Trend nach oben!

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 30 Runden in 40:42,854 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +6,380 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,080

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,738

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,916

6. Luca Marini (I), Honda, +24,743

7. Brad Binder (ZA), KTM, +24,820

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,757

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +25,859

10. Alex Rins (E), Yamaha, +39,419

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Ai Ogura (J), Aprilia, 9 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 11 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 13 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 26 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 27 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.