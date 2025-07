Fermin Aldeguer (5.): «Immer in Kurve 12 angegriffen»

Am Samstag hatte MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer den Kampf um den letzten WM-Punkt gegen Pedro Acosta verloren. Einen Tag später wurde der junge Spanier für ein fehlerfreies Rennen reich belohnt. Platz 5.

Der erste Auftritt von Fermín Aldeguer auf einem MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring zeigte einen steilen Aufwärtstrend. Trotz trockener Piste am Freitag schmiss es den jüngsten Piloten gleich zweimal von der Ducati Desmosedici.

Im Regen-Sprint am Samstag bemühte sich Aldeguer, der als Neunter der Gesamtwertung bislang hervorragend dasteht, um eine solide Zielankunft und schaffte diese auch mit Platz 10 – auch wenn er sich dabei seinem Weggefährten und Kumpel aus Murcia, Pedro Acosta, geschlagen geben musste.

Am Sonntag ging dann auch für Aldeguer die Sonne auf. Die Startnummer 54 ließ sich von den vielen herumfliegenden MotoGP-Bikes nicht aus der Ruhe bringen. Aldeguer überstand den materialintensiven Grand Prix und hatte noch genug Reserven, um Yamaha-Ass Fabio Quartararo unter Druck zu setzen. In den letzten beiden Runden fuhr eine Lücke von einer Sekunde zu, doch der flotte Franzose hielt mit Erfolg dagegen. Dennoch schenkte sich Aldeguer Rang 5 und der Gresini-Mannschaft aus Faenza ein sensationelles Teamergebnis.

Erleichtert trat der 20-Jährige in Sachsen vor die Presse. «Ich bin absolut happy, denn es wurde über das Wochenende immer besser. Durch die wechselnden Wetterbedingungen war es schwieriger als sonst, zu klaren Referenzpunkten zu kommen, aber zum Glück konnte ich noch am Freitag im Zeittraining so viel Selbstbewusstsein aufbauen, dass ich ein Gefühl für das Limit hatte. Das hat mir für den Sonntag geholfen und ich musste nicht alles riskieren. Außer in Kurve 12 – da habe ich immer ein wenig mehr attackiert und konnte so immer an der gleichen Stelle überholen.»

Durchaus stolz fügte der Spanier an: «Die Pace gegen Ende des Rennes wurde richtig gut, es war ein gutes Gefühl, an Fabio heranzufahren.» Bemerkenswert: Während die meisten Piloten gegen Ende des 30-Runden-Matches zum Teil deutlich langsamer wurden, hielt der Spanier durch.

Aldeguer mit der Erklärung: «Bei einem Rookie ist es so, dass man eben länger braucht, um das Motorrad komplett zu lesen, also braucht es auch mehr Zeit, um das Beste herauszuholen. Deshalb ist Tempo meistens auch am Ende gut.»

Durch den Ausfall Acostas und das Top-5-Ergebnis rückte der Neueinsteiger in die Meisterschaft bis auf sieben Zähler an den Landsmann und KTM-Piloten heran. Die Wertung der Rookies führt Fermin Aldeguer zur Saisonhalbzeit klar an.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 30 Runden in 40:42,854 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +6,380 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,080

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,738

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,916

6. Luca Marini (I), Honda, +24,743

7. Brad Binder (ZA), KTM, +24,820

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,757

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +25,859

10. Alex Rins (E), Yamaha, +39,419

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Ai Ogura (J), Aprilia, 9 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 11 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 13 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 26 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 27 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.