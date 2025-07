Luca Marini (6.): Mit Dehnübungen im GP durchgehalten

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Luca Marini beendete den verlustreichen Deutschland-GP auf Platz 6 und als einziger Honda-Fahrer. Der Italiener war nach seinem MotoGP-Comeback in jeder Hinsicht glücklich.

Der MotoGP-Sprint am Samstag verlief für Honda-Werksfahrer Luca Marini bei der Rückkehr in den Rennzirkus erst einmal frustrierend. Marini kassierte bei seinem ersten Wettrennen nach dem Sturz in Suzuka fast eine halbe Minute auf Sieger Marc Márquez. WM-Punkte waren nicht einmal in Reichweite, Platz 16.

Entsprechend gering waren die Erwartungen an den Rückkehrer beim Match über die volle Grand-Prix-Distanz von 30 Runden. Marini, der von Startplatz 13 in das Traditionsevent gestartet war, gelang eine starke erste Phase, die den Italiener sofort auf Rang 10 brachte. Dann profitierte auch Marini von den Ausfällen vor ihm und im Finale – gerade als alle mit dem Einbruch des Castrol-Honda-Piloten rechneten – konnte Luca Marini noch einmal angreifen.

Mit Erfolg: Jack Miller wurde überholt und KTM-Routinier Brad Binder hatte keine Chance gegen Marini. Mit einiger Verwunderung sahen die Betrachter des Rennens, dass Marini in den langen Linkskurven mehrfach sein rechtes Bein vom Motorrad streckte.

Als wären Dehnübungen bei über 100 km/h etwas ganz Normales, berichtete Luca Marini: «Ich hatte irgendwann so starke Schmerzen im Rücken, dass ich, wo es möglich war, Entspannung brauchte. Ich habe auch mit der Sitzposition gespielt, mich etwas mehr am Tank abgestützt. Ansonsten hat es dank der Betreuung durch das Clinica Mobile und Schmerzmittel ganz gut funktioniert.»

Und zum eigentlichen Rennverlauf: «Zu Beginn des Rennens hat das Bike noch nicht so gut funktioniert wie in der späteren Phase, aber dennoch hatte ich eine gute Startphase. Ich habe mich lange auf Position 10 gehalten und als ich dann im Finale Reserven hatte, konnte ich noch weiter vorfahren. Ich bin absolut happy – wie alles gelaufen ist und auch mit meiner Leistung. Es war auch ein wenig Glück dabei, denn zur Rennmitte hat der Vorderreifen etwas nachgelassen. Ich konnte aber Fehler vermeiden.»

Marini ergänzte: «Mein Vorteil war, dass ich recht früh etwas das Tempo rausgenommen habe, als die Schmerzen erstmals stärker wurden, aber dadurch hatte mein Hinterreifen zum Schluss noch mehr Grip und ich konnte nochmals einige Überholmanöver setzen.»

Am Zielstrich vor Brad Binder teilte der tapfere Luca Marini sein Schicksal mit dem Südafrikaner – er war der einzige Finisher seiner Marke. Trotz starkem Comeback spielt Luca Marini in der Weltmeisterschaft aktuell keine Rolle. Der Halbbruder von Valentino Rossi macht sich als 15. der WM-Tabelle auf den Weg zum Grand Prix in Brünn.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 30 Runden in 40:42,854 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +6,380 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,080

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,738

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,916

6. Luca Marini (I), Honda, +24,743

7. Brad Binder (ZA), KTM, +24,820

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,757

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +25,859

10. Alex Rins (E), Yamaha, +39,419

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Ai Ogura (J), Aprilia, 9 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 11 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 13 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 26 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 27 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.