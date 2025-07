Di Giannantonio über Sturz: Wegen 5 Metern und 2 Grad

VR46-Mann Fabio Di Giannantonio stürzte im MotoGP-Rennen am Sachsenring an Platz 2 liegend. Zwei kleine Details waren ausschlaggebend. Das Positive: Seine erste Rennrunde war wohl eine der besten in seiner Karriere.

Ein bitteres Wochenende für das VR46-Ducati-Team!

Nach dem Sturz von Franco Morbidelli am Samstag im Sprint nun auch im Deutschland-GP der Unfall von Fabio Di Giannantonio. Der Italiener stürzte an Platz 2 liegend aus dem MotoGP-Rennen am Sachsenring.

Di Giannantonio sagte später: «Ich habe eigentlich keinen großen Fehler gemacht. Ich habe nur fünf Meter später gebremst als in der Runde zuvor und hatte 2 Grad mehr Neigung und habe das Motorrad verloren.»

Der Mini-Fehler kostete ihn wohl das Podium: «Unser Rhythmus war eigentlich richtig gut, weil ich nicht viel auf Marc (Marquez) verloren habe. Ich habe Zeit auf ihn verloren, aber nicht viel. Und ich konnte Bezzecchi hinter mir halten. Ich habe einfach versucht, Druck zu machen, aber habe diesen kleinen Fehler gemacht. Aber das ist Teil des Spiels.»

«Diggia» sieht es positiv: «Ich crashe lieber an so einer Position, als an Rang 15 oder so. Es ist Teil des Prozesses: Wir verbessern uns, kommen näher ran. Ich war heute am nächsten an Marc dran.»

Wie auch viele andere Piloten stürzte er in Kurve 1: «Es ist eine knifflige Kurve. Es ist definitiv eine dieser Kurven, in denen man auf alles achtgeben muss. Ich war das ganze Wochenende über dort schnell, eigentlich war das eine meiner guten Kurven. Aber das hat mir das Vertrauen ein bisschen zerstört.» Acht der 18 in den GP gestarteten Fahrer verunfallten im Sachsenring-Rennen.

Auf seinen Rennbeginn ist Di Giannantonio aber richtig stolz: «Ich bin sehr stark gestartet, habe sehr schnell auf die Startampel reagiert. Dann sind alle in die erste Kurve innen gegangen. Dann kann man aber nicht so spät bremsen. Also habe ich mir außen all meine Zeit und meinen Platz genommen und bin eine normale Linie gefahren. Es hat funktioniert, weil ich dann Dritter war. Ich wollte Marc attackieren, aber das war nicht möglich. Meine erste Runde war vermutlich eine der besten in meiner Karriere.»

Fabio Di Giannantonios Kollege Franco Morbidelli hatte sich im Sprint am Samstag bei einem schweren Sturz verletzt. Er wurde noch am Abend zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus in Chemnitz gebracht. Eigentlich hieß es, Morbidelli wolle bereits früher am Sonntag nach Italien zurückkehren. Er blieb jedoch spontan doch an der Strecke, hatte nach SPEEDWEEK.com-Infos weniger Schmerzen als befürchtet. Eine genaue Diagnose und auch die Prognose, ob er in einer Woche in Brünn fahren kann, wird am Montag erwartet, wenn er mit dem regulären Flug nach Italien gereist ist und dort weitere medizinische Checks durchlaufen hat.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 30 Runden in 40:42,854 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +6,380 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,080

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,738

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,916

6. Luca Marini (I), Honda, +24,743

7. Brad Binder (ZA), KTM, +24,820

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,757

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +25,859

10. Alex Rins (E), Yamaha, +39,419

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Ai Ogura (J), Aprilia, 9 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 11 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 13 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 26 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 27 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.