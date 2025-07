Miguel Oliveira: Sturz zum ungünstigsten Zeitpunkt

Verpasste Chance auf dem Sachsenring: Miguel Oliveira muss sich aktuell für die Zukunft empfehlen, doch mit seinem Abflug beim MotoGP-Rennen in Deutschland bewirkte der Portugiese genau das Gegenteil.

Das MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring war für Miguel Oliveira nach weniger als drei Runden vorbei: Ein Vorderradrutscher in der Zielkurve sorgte am Sonntag für das vorzeitige Aus. Während Pramac-Teamkollege Jack Miller als Achter solide Punkte kassierte, zieht Oliveira mit leeren Händen weiter nach Brünn – kein gutes Timing, da aktuell Oliveiras Zukunft in der MotoGP auf dem Spiel steht.

Von Startplatz 11 aus ging Oliveira in den elften Grand Prix der MotoGP-Saison 2025 und verlor in der Startphase Positionen, bevor er in der dritten Runde in der Zielkurve in die Auslaufzone schlitterte. Beim Abflug blieb Oliveira unverletzt.

«Mir rutschte das Vorderrad in der letzten Kurve weg. Ich befand mich nicht in einem direkten Zweikampf, aber Raul Fernandez überholte mich in Kurve 8, ich konterte innen und verlor dadurch den Anschluss an Mir. Ich holte wieder auf bis zur letzten Kurve, in der ich eher bremste, aber drei Grad zu viel Schräglage hatte. Dadurch verlor die Front die Haftung», beschrieb Oliveira seinen kurzen Grand Prix.

«Es war ein ziemlich merkwürdiger Sturz», grübelte der MotoGP-Laufsieger. «Ich stürzte sehr zeitig im Rennen. Das macht es ziemlich enttäuschend. Ich war wirklich gespannt, wie schnell ich im Rennen gewesen wäre. Mir war klar, dass es schwierig wird. Das war uns seit Freitag bewusst. Doch es wären satte Punkte gewesen, wenn man sich die Anzahl der Fahrer anschaut, die das Rennen beendeten. Es hätte sicher besser laufen können», so Oliveira.

Da nur zehn Fahrer den Grand Prix beenden konnten, kassierten alle ordentliche Punkte. Aber warum sah man auf dem Sachsenring so viele Stürze? «Die Fahrer stürzten vorrangig auf der rechten Reifenflanke in Kurve 1. Ich vermute, dass die Temperaturen zu niedrig waren, wenn man keinen Fahrer vor sich hatte», analysierte Oliveira.

«Es lag kein Gummi auf der Strecke, was die Situation erschwert, vor allem wenn man mit dem harten Vorderreifen fährt», nannte der Yamaha-Pilot eine weitere Herausforderung im Rennen über 30 Runden. Am kommenden Wochenende geht in Brünn weiter. Oliveira reist mit mageren 6 Punkten zur zwölften Station und liegt vor dem Tschechien-Comeback nur auf der 23. Position der Fahrerwertung.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (13. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 30 Runden in 40:42,854 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +6,380 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +7,080

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,738

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,916

6. Luca Marini (I), Honda, +24,743

7. Brad Binder (ZA), KTM, +24,820

8. Jack Miller (AUS), Yamaha, +25,757

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +25,859

10. Alex Rins (E), Yamaha, +39,419

– Joan Mir (E), Honda, 9 Runden zurück

– Ai Ogura (J), Aprilia, 9 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 10 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 11 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 13 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 26 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 27 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (12. Juli):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden in 22:25,747 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,938 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,361

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,683

5. Jack Miller (AUS), Yamaha, +9,405

6. Brad Binder (ZA), KTM, +11,720

7. Johann Zarco (F), Honda, +12,090

8. Alex Marquez (E), Ducati, +12.347

9. Pedro Acosta (E), KTM, +17,236

10. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +18,728

11. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,486

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,339

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,978

14. Joan Mir (E), Honda, +23,077

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,575

16. Luca Marini (I), Honda, +29,220

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +31,433

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +50,698

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 13 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.