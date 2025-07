Alex Marquez (Ducati): Marc sagte «eindeutig nicht!»

Alex Marquez verletzte sich in Assen an der Hand

Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez kämpft auch vor dem MotoGP-Rennen in Tschechien weiter mit seiner Handverletzung. Er ist weiterhin in Behandlung und hat auch auf Anraten seines Bruders eine Motocross-Session abgesagt.

Auch gut drei Wochen nach seiner Verletzung vom Assen-GP ist Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez weiterhin mit Schiene und Verletzungseinschränkungen unterwegs. Bei einem Sturz in den Niederlanden hatte sich der Spanier Knochen in der Hand gebrochen – war aber zwei Wochen später am Sachsenring trotzdem angetreten. Im Deutschland-GP fuhr er sogar auf Platz 2 und damit aufs Podium.

Nun vor dem Brünn-GP das Verletzungsupdate. Alex Marquez: «Es geht mir mehr oder weniger so wie nach dem Sachsenring-GP. Ein bisschen besser, aber in nur drei Tagen ist es nicht so viel besser geworden.»

In Behandlung ist der Gresini-Ducati-Pilot aber weiterhin. «Ich hatte am Dienstag noch mal einen Arzttermin mit Röntgen. Alles ist an Ort und Stelle und hat sich nicht bewegt. Ich habe nächsten Dienstag noch mal einen Röntgen-Termin, um sicherzugehen, dass sich auch nach dem Brünn Wochenende nichts verschoben hat. Es hat sich also im Vergleich zur Vorwoche nicht viel verändert. Die Herangehensweise ist gleich: Es geht um Schadensbegrenzung und darum, nicht zu viele Punkte auf Marc und Pecco zu verlieren, von Session zu Session zu gehen.»

Auch über drei Tage auf der Strecke am Sachsenring ist die Verletzung zum Glück nicht merklich schlimmer geworden: «Am Montag war ein bisschen mehr entzündet. Aber ein MotoGP-Bike ist tatsächlich die perfekte Heilung. Es hat meine Beweglichkeit verbessert.»

Normal trainieren kann er aber immer noch nicht. Alex Marquez: «Ich wollte nächste Woche eigentlich Motocross fahren. Das habe ich aber schon abgesagt. Ich habe mit Marc überlegt: Kann ich Motocross fahren? Er meinte: Eindeutig nicht! Ich werde dann wohl ein bisschen Fahrrad fahren.» Allzu groß sind die Auswirkungen aber nicht, so Marquez: «Eine Woche nach der OP konnte ich schon wieder ein recht normales Leben führen.»

Wie schon in der Vorwoche trägt Alex Marquez eine Karbonschiene, wenn er nicht fährt. Die ist ein Extra-Schutz, die ihn vor Stößen oder anderen Einflüssen schützen soll. Auf der Rennstrecke ist er aber ohne die Schiene unterwegs.

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.