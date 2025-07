Fabio Quartararo (Yamaha): Asphalt-Hoffnung für Brünn

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo hofft fürs MotoGP-Wochenende in Brünn auf die Griffigkeit des neuen Asphalts. Der Franzose: «Das ist etwas, was wir wirklich brauchen.» Doch ein neues Problem droht.

Nach vier Jahren Pause kehrt die MotoGP an diesem Wochenende auf die Traditionsstrecke in Brünn/Tschechien zurück. 2021er-Champion und Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo wartet trotz vier Pole-Positions in der Saison 2025 noch auf seinen ersten Sieg, klagt immer wieder über fehlenden Grip. In Jerez kam er dem großen Ziel mit Platz 2 ganz nah. Auf dem Sachsenring wurde er vor einer Woche Vierter (allerdings kamen auch nur zehn Piloten ins Ziel). Nun in Brünn dürften die Vorzeichen besser stehen – zumindest, was den Streckenbelag angeht.

Quartararo zu SPEEDWEEK.com: «Ich habe keine wirklichen Erwartungen. Ich bevorzuge es, mir keine bestimmte Position vorzunehmen oder so. Aber was ich bislang über den Grip gehört habe, war positiv. Das ist etwas, was wir wirklich brauchen.»

Am 1. und 2. Juli fand in Brünn bereits ein zweitägiger MotoGP-Test statt. Honda und Yamaha sowie viele Moto2-Fahrer waren auf der Piste – für Yamaha Quartararos Teamkollege Alex Rins und Pramac-Markenkollege Miguel Oliveira sowie die beiden Testfahrer Andrea Dovizioso und Augusto Fernandez (die zwei Testfahrer mit dem neuen V4-Prototyp).

Die Strecke wurde in der Rennpause der letzten Jahre neu asphaltiert – und der Grip soll sich ziemlich gut anfühlen. Gut für Quartararo und Yamaha, die in der Vergangenheit auf anderen Kursen immer wieder einen Mangel an Grip geklagt hatten. Rins und Oliveira unterboten übrigens den Rundenrekord von Marc Marquez um zwei Sekunden.

Der neue Asphalt bietet also wohl hervorragenden Grip – doch wie Quartararo bereits nach dem Rennen am Sachsenring befürchtete, könnte das Limit seiner Werks-Yamaha dann woanders liegen: «Wenn wir viel Grip haben, können wir viel Motorleistung nutzen. Aber wir sind schon nah am Limit. Dann wird das Problem das Limit des Motors sein, nicht der Grip.»

Aber immerhin: Eine Piste mit Grip verspricht schon mal jede Menge Spaß beim letzten Rennen vor den großen MotoGP-Ferien im Anschluss ans Brünn-Wochenende.

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.