Joan Mir vor Brünn-Rückkehr: «Es hat sich was getan»

Nach dem MotoGP-Event am Sachsenring folgt die Rückkehr der Motorrad-Königsklasse nach Brünn. Für Fans und Fahrer ein besonderes Rennwochenende. Für einen der Fahrer noch etwas spezieller: Joan Mir.

«Die letzten drei Rennen waren schwierig für uns. Schwierig sowohl für unser Motorrad als auch für mich und meinen Fahrstil.» Dieses Zitat stammt von Joan Mir vom letzten Rennwochenende am Sachsenring und gefallen ist es im Anschluss an das Sprintrennen. Dieses Rennen hat der Spanier als 14. abgeschlossen und wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er am Sonntag nicht einmal die Zielflagge sehen würde.

Im Grand Prix wurde 12-malige GP-Sieger 9 Runden vor Schluss spektakulär von Ai Ogura abgeräumt. Der Japaner entschuldigte sich zwar noch im Kiesbett bei Mir, doch für den Ex-Weltmeister war das Rennen gelaufen.

Unter dem Strich stand für den Mallorquiner damit ein weiteres Wochenende zum Vergessen. Mir belegt, vor allem aufgrund weiterer Stürze, im WM-Klassement bislang nur Rang 19. Teamkollege Luca Marini hat, trotz einer drei Rennen dauernden Verletzungspause, 16 Zähler mehr als der Spanier einfahren können; auf Joan Mirs Konto gingen von Hondas insgesamt 141 Punkten lediglich 32 - am Sachsenring folgte kein weiterer: «Für uns ist der Sachsenring die schlimmste Strecke. Aber es werden bessere Kurse kommen!»

Einer davon könnte am nun folgenden Wochenende anstehen, denn der MotoGP-Zirkus kehrt zurück nach Brünn. Es gibt gute Gründe zu glauben, dass der Weltmeister des Jahres 2020 sich am Ende des Rennwochenendes mit guten Ergebnissen in die Sommerpause verabschieden wird. Gut bedeutet: Mit Punkten. Seiner RC213V dürfte das Streckenlayout mit seinen harten Beschleunigungs- und ebenso harten Bremszonen entgegenkommen. Zudem wurde die erstmals seit 2020 wieder im Kalender stehende Traditionsstrecke umfassend modernisiert und damit auch ein jahrelanger Kritikpunkt behoben: Die Asphaltdecke.

Mir zur Rückkehr auf das Automotodrom Brno: «Die letzten Rennwochenenden waren für uns nicht einfach, doch das anstehende Event wird eine neue Herausforderung. Es hat sich einiges getan, seit wir mit der MotoGP zuletzt hier gefahren sind. Es scheint, als sei der neue Belag, der auf die Strecke aufgetragen wurde, sehr gut geworden und bietet offenbar jede Menge Grip!»

Der 27-Jährige dürfte sich jedoch auch aus einem anderen Grund auf die das 12. Rennwochenende in diesem Jahr freuen: Im Jahr 2017 konnte der damalige Moto3-Pilot das Rennwochenende in Brünn für sich entscheiden und am Ende der Saison folgte der Moto3-Weltmeistertitel - auf Honda!

WM-Stand nach 22 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 344 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 197. 4. Di Giannantonio 142. 5. Morbidelli 139. 6. Bezzecchi 130. 7. Zarco 104. 8. Acosta 99. 9. Aldeguer 92. 10. Quartararo 87. 11. Vinales 69. 12. Binder 60. 13. Fernandez 51. 14. Ogura 49. 15. Marini 48. 16. Miller 46. 17. Bastianini 42. 18. Rins 41. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Savadori 8. 22. A. Fernandez 6. 23. Oliveira 6. 24. Chantra 1. 25. A. Espargaro 0. 26. Martin 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 393 Punkte. 2. Aprilia 161. 3. KTM 150. 4. Honda 141. 5. Yamaha 118.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 541 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 353. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 159. 5. Aprilia Racing 138. 6. Monster Energy Yamaha 128. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 111. 8. LCR Honda 105. 9. Trackhouse MotoGP Team 100. 10. Honda HRC Castrol Team 80. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 55.