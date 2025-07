Brünn-Rookie Acosta: «Werde mich bei Pol anhängen»

Beim Sachsenring-GP konnte KTM-MotoGP-Hoffnung Pedro Acosta ein hohes Tempo gehen, ging aber früh zu Boden. In Brünn geht der junge Spanier erst einmal als Rookie auf die Bahn. Prominente Fahrlehrer sind bereit.

Der nach Tabellenstand erfolgreichste KTM-MotoGP-Pilot – Pedro Acosta liegt als Achter der WM-Tabelle fünf Zähler hinter Honda-Ass Johann Zarco und sieben Punkte vor dem jüngsten Fahrer der MotoGP, Fermin Aldeguer (Ducati).

Aldeguer und Acosta sind die einzigen Piloten der Aufstellung für den Brünn-GP ohne Rennerfahrung auf der Traditionsrennstrecke. Als die Spanier ihre Grand-Prix-Karrieren 2021 begannen, hatte sich der Rennzirkus bereits aus Tschechien verabschiedet.

Der Red-Bull-KTM-Werksfahrer hat daher bereits den idealen Fahrlehrer identifiziert – Pol Espargaro, der in Brünn kurzfristig bei KTM Tech3 als Ersatz für den verletzten Maverick Vinales aufgestellt wurde.

Acosta: «Ich werde es ruhig angehen lassen und möglicherweise ist es ein Glücksfall, dass er hier ist. Als er das letzte Mal nach Brünn gefahren ist, war er sehr schnell unterwegs.»

Der 21-Jährige aus Murcia weiter: «Pol zählt zu den wenigen Piloten, die hier bereits sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Er ist Rennen in allen Klassen gefahren und hat sehr viel Wissen. Ich werde ihm folgen und mir so viel wie möglich abschauen und lernen. Die Strecke ist sehr lang, man hat nicht so viele Runden und es dauert definitiv länger, so eine Strecke perfekt zu lernen – vergleichbar mit Sepang.»

Zur weiteren Vorbereitung auf seine Brünn-Premiere sagte Acosta in der Medienrunde auf dem Automotodrom von Brünn: «Eine Analyse der Strecke per Video steht genauso auf dem Programm wie eine Betrachtung der Daten mit den Technikern, aber am Ende kannst du die Strecke erst verstehen, wenn du auf ihr unterwegs bist!»

Nicht zu vergessen: Brad Binder. Mit dem Südafrikaner hat KTM einen weiteren Experten neben Acosta in der Box. Binder gewann die Abschiedsvorstellung der MotoGP vor fünf Jahren und holte mit der RC16 den ersten Sieg für Österreich in der Königsklasse. Und auch der vierte KTM-Pilot Enea Bastianini darf mit einem Sieg als Moto2-Pilot als großer Kenner der 5,4 km langen Piste bezeichnet werden.

Gelingt es Pedro Acosta, sich auf Brünn einzuschießen, kann er sich vor der Sommerpause noch an Johann Zarco vorbei auf WM-Rang 7 schieben. Doch auch der Franzose, der gestern seinen 35. Geburtstag feierte, stand als MotoGP-Pilot in Brünn schon einmal auf dem Podest.