Marini (Honda) sicher: Aprilia und KTM in Reichweite

Luca Marini (Honda) erlebte in Brünn ein schwieriges MotoGP-Wochenende. Die Schwächen der RC213V kamen auf der tschechischen Strecke deutlich zutage. Mitte August beim Österreich-GP rechnet Marini mit weiteren Updates.

Nach seinem schweren Crash auf der Langstrecken-Honda Ende Mai in Suzuka musste Luca Marini die MotoGP-Wochenenden in Aragon, Mugello und Assen verletzungsbedingt auslassen. Auf dem Sachsenring gab der Honda-Werksfahrer ein erfolgreiches Comeback – im Grand Prix wurde er Sechster.

In Brünn wollte er beim letzten Grand Prix vor der Sommerpause erneut gute Leistungen zeigen. Auf der frisch asphaltierten tschechischen Traditionsstrecke hatte er bereits Anfang Juli mit der RC213V bei einem privaten Test einige Runden absolviert, um sich auf seine Rückkehr vorzubereiten. Damals hatte er noch Probleme auf der kräfteraubenden Strecke – weil er physisch noch nicht bei 100 Prozent war, konnte er nicht mehr als fünf Runden am Stück absolvieren.

Dieses Mal fühlte er sich besser, dennoch verlief für Marini das Rennwochenende auf dem Automotodrom Brünn durchwachsen. Im Sprint am Samstag belegte der Halbbruder von Valentino Rossi den 15. Rang, im Grand Prix am Sonntag landete er auf Platz 12, womit er immerhin vier WM-Punkte holte. «Es war ein hartes Rennen für uns, auf dieser Strecke haben wir viele Probleme. Unser Topspeed ist zu gering, bei diesen heißen Temperaturen hatten wir zudem keinen Grip am Hinterrad, weshalb wir beim Kurveneingang viel Vibrationen hatten. Es war schwer, das Bike in Schräglage zu bringen und einzulenken. Unsere Rundenzeiten waren deshalb sehr langsam», haderte der 27-Jährige. «Es ist eine harte Phase für uns, aber wenn wir einige Updates bekommen, können wir einen Schritt nach vorne machen. Aprilia und KTM haben einen Schritt gemacht, was gut für die Meisterschaft ist. Ich denke, wir werden schon bald deren Level erreichen. Wir müssen momentan auf die Updates für das Motorrad warten – diese werden kommen.»

Mitte August findet auf dem Red Bull Ring das nächste Rennwochenende statt. Wird Honda zum Österreich-GP einige Updates bringen? «Einiges werden wir in Österreich bekommen», bestätigte Marini. «Es wird für uns ein weiterer Schritt aber leider nicht genug sein. Es ist etwas, dass sie (Honda) bereits beim Test in Brünn ausprobiert haben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Brünn © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Bezzecchi und Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Pedro Acosta © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

In der WM-Tabelle liegt Luca Marini nach dem Tschechien-GP mit 52 Punkten auf Rang 15. Weil Weltmeister Jorge Martin nächstes Jahr nun doch mit Aprilia weiter machen wird, gilt es als wahrscheinlich, dass Marini auch 2026 für Honda fahren wird. Laut dem Italiener werde nur noch über Details geredet, weshalb mit einer baldigen Vertragsunterzeichnung gerechnet werden kann.

Ergebnisse MotoGP Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 21 Runden in 40:04,628 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,753 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +3,366

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,879

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +10,045

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,039

7. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,820

8. Brad Binder (ZA), KTM, +17,371

9. Pol Espargaró (E), KTM, +10,163

10. Jack Miller (AUS), Yamaha, +18,669

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +19,781*

12. Luca Marini (I), Honda, +20,778

13. Johann Zarco (F), Honda, +20,961

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +21,904

15. Alex Rins (E), Yamaha, +22,563

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +24,729

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,640

18. Augusto Fernández (E), Yamaha, +28,310

– Enea Bastianini (I), KTM, 15 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 19 Runden zurück



*3 Sekunden Strafe, weil die Long-Lap-Strafe nicht korrekt absolviert wurde

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:05,883 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 381 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 213. 4. Bezzecchi 156. 5. Di Giannantonio 142. 6. Morbidelli 139. 7. Acosta 124. 8. Zarco 109. 9. Quartararo 102. 10. Aldeguer 97. 11. Vinales 69. 12. Binder 68. 13. R. Fernandez 66. 14. Miller 52. 15. Marini 52. 16. Ogura 51. 17. Bastianini 49. 18. Rins 42. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 430 Punkte. 2. Aprilia 187. 3. KTM 175. 4. Honda 147. 5. Yamaha 133.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 594 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 358. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 192. 5. Aprilia Racing 173. 6. Monster Energy Yamaha 144. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 126. 8. Trackhouse MotoGP Team 117. 9. LCR Honda 110. 10. Honda HRC Castrol Team 84. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.