Aldeguer (11.) zur Strafe: «Habe nichts gemacht!»

Fermin Aldeguer (Gresini) zeigte im MotoGP-Grand-Prix in Brünn eine starke Aufholjagd. Danach bekam er eine 3-Sekunden-Strafe wegen einer Aktion gegen Oliveira aufgebrummt. Die Strafe ist für ihn nicht nachvollziehbar.

MotoGP-Rookie Fermin Aldeguer erlebte in Brünn ein durchwachsenes Rennwochenende. Im Qualifying reichte es nur für Startplatz 18, das Sprintrennen beendete der Gresini-Pilot auf Rang 14 und damit weit außerhalb der Punkteränge.

Im Grand Prix am Sonntag legte der 20-Jährige von Position 18 eine starke Aufholjagd hin. Er konnte während des Rennens viele Fahrer überholen und überquerte die Ziellinie als Achter. «Die Aufholjagd war eigentlich von Platz 20, da ich beim Start weitere Positionen einbüßte», betonte Aldeguer. «Wir hatten eine gute Pace und starke Zweikämpfe mit anderen Fahrern – ich hatte viele Überholmanöver. Zu Beginn der Saison hatte ich mir zum Ziel gesetzt, mich in diesem Punkt zu verbessern. Diesbezüglich konnten wir einen großen Schritt machen. Ich bin happy!»

Die Freude über das Top-10-Resultat war aber nur von kurzer Dauer. Aldeguer wurde nach dem Rennen eine 3-Sekunden-Strafe für unverantwortliches Fahren aufgebrummt. Was war passiert? In Runde 6 duellierte sich der Spanier mit Pramac-Yamaha-Pilot Miguel Oliveira um Platz 13. In Kurve 7 kam es dann zu einer strittigen Situation. «Ich war in Kurve 7 und hatte mein Knie bereits am Boden. Fermin verschaffte sich Platz, wo keiner war. Er drängte mich ab, wodurch ich um vier oder fünf Positionen zurückfiel. Damit war mein Rennen gelaufen», ärgerte sich der Portugiese.

Oliveira fiel auf Position 18 zurück. Aldeguer war jedoch überrascht, dass er die Strafe bekommen hatte – er bewertete die Situation anders. «Ich weiß nicht, weshalb ich die Strafe bekommen habe – ich werde zur Rennleitung gehen, um mich zu erkundigen», meinte Aldeguer unmittelbar nach dem Rennen. «Ich habe ihn (Oliveira) in Kurve 7 überholt – ich habe ihn nicht berührt und nichts gemacht. Ich sah auf dem Bildschirm, dass ich eine Long-lap-Strafe für unverantwortliches Fahren bekommen hatte.»

Da das Rennen schon zu Ende war, wurde sie in eine 3-Sekunden-Zeitstrafe umgewandelt und auf seine Zeit addiert – dadurch wurde Aldeguer auf Rang 11 zurückgereiht. Auch über den Zeitpunkt und die Art und Weise, wie die Strafe ausgesprochen wurde, war der Ducati-Pilot erstaunt. «Ich habe auf meinem Dashboard keine Long-lap-Strafe gesehen, es gab auch keine Nachricht, dass ich unter Beobachtung stehe», so der Spanier. «Man muss die Fahrer und das Team informieren. Wenn mir die Rennleitung frühzeitig angezeigt hätte, dass ich eine Long-lap-Strafe absolvieren oder mich um eine Position zurückfallen muss, dann hätte ich das gemacht und es wäre okay gewesen.»

Hat Aldeguer nach dem Rennen mit Oliveira gesprochen? «Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Überholmanöver am Limit war. Ich habe ihn nicht berührt, vielleicht bin ich etwas weit gegangen. Aber das ist Racing und ich versuche stets mein Bestes zu geben. Die Rennleitung muss das berücksichtigen.»

Auf die Aussage von Aldeguer, dass er ihn nicht berührte, meinte Oliveira vor den versammelten Journalisten mit einem Lächeln: «Ich bin sicher, dass er mich auch nicht gesehen hat.»

Ergebnisse MotoGP Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 21 Runden in 40:04,628 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,753 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +3,366

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,879

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +10,045

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,039

7. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,820

8. Brad Binder (ZA), KTM, +17,371

9. Pol Espargaró (E), KTM, +18,163

10. Jack Miller (AUS), Yamaha, +18,669

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +19,781*

12. Luca Marini (I), Honda, +20,778

13. Johann Zarco (F), Honda, +20,961

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +21,904

15. Alex Rins (E), Yamaha, +22,563

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +24,729

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,640

18. Augusto Fernández (E), Yamaha, +28,310

– Enea Bastianini (I), KTM, 15 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 19 Runden zurück



*3 Sekunden Strafe, weil die Long-lap-Strafe nicht korrekt absolviert wurde

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:05,883 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 381 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 213. 4. Bezzecchi 156. 5. Di Giannantonio 142. 6. Morbidelli 139. 7. Acosta 124. 8. Zarco 109. 9. Quartararo 102. 10. Aldeguer 97. 11. Vinales 69. 12. Binder 68. 13. R. Fernandez 66. 14. Miller 52. 15. Marini 52. 16. Ogura 51. 17. Bastianini 49. 18. Rins 42. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 430 Punkte. 2. Aprilia 187. 3. KTM 175. 4. Honda 147. 5. Yamaha 133.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 594 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 358. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 192. 5. Aprilia Racing 173. 6. Monster Energy Yamaha 144. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 126. 8. Trackhouse MotoGP Team 117. 9. LCR Honda 110. 10. Honda HRC Castrol Team 84. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.