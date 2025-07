MotoGP-Concessions: Wo die Hersteller momentan stehen

Nach den ersten zwölf MotoGP-Wochenenden in der Saison 2025 werden im Zuge des Concessions-Systems zur Sommerpause die Zugeständnisse für die Hersteller neu bewertet.

Das Concessions-System in der MotoGP wird jede halbe Saison bewertet, wobei die beiden «halben» Saisons vor dem Kontrollpunkt berücksichtigt werden. Zum Beispiel wird am Ende einer Saison die gesamte Saison bewertet. Nach der Hälfte der Saison, wie jetzt in der Sommerpause, wird die erste Hälfte dieses Jahres und die zweite Hälfte des letzten Jahres berücksichtigt.

Nach dem Tschechien-GP bedeutet dies, dass die erste Hälfte des Jahres 2025 (bis zur Sommerpause) und die zweite Hälfte des Jahres 2024 (nach der Sommerpause) für die Rangliste herangezogen werden. Hier die Auflistung von Promoter Dorna:

Rang A: Ducati

Ducati hat 2025 bis auf zwei alle Grands Prix gewonnen. Die Ausnahmen waren Le Mans, wo Honda-Pilot Johann Zarco siegte, und der Silverstone-GP, den Marco Bezzecchi (Aprilia) für sich entscheiden konnte. Sprintrennen konnte der Hersteller aus Borgo Panigale alle gewinnen – Marc Marquez siegte in elf von zwölf Samstagsrennen, einen Sprint konnte Bruder Alex gewinnen.

Zum beeindruckenden Ergebnis in diesem Jahr kommt die Dominanz 2024. Rang A bedeutet, dass Ducati keine Wildcards, eingefrorene Motorenspezifikationen, eingeschränkte Testmöglichkeiten usw. hat – so wie es die Roten seit der Einführung des Systems hatten. Ducati bleibt dennoch das Maß aller Dinge.

Rang B: niemand

Da das System auf den Prozentsatz der Punkte ausgelegt ist und Ducati so gut dasteht, gibt es schon jetzt weniger Chancen für die nachfolgenden Werke, aufzusteigen. Das ist einer der Faktoren, der dazu beiträgt, dass sich derzeit niemand im Rang B befindet – und das war auch nicht der Fall, seit das System vor dem Test am Ende der Saison 2023 eingeführt wurde.

Rang C: Aprilia und KTM

Aprilia hat einen Grand Prix im Jahr 2025 gewonnen (Silverstone) und hatte auch ein relativ gutes Finish im Jahr 2024. Trotzdem war Aprilia der letzte Hersteller, der im Rang bestätigt wurde, da es auf das GP-Wochenende in Brünn ankam. Aufgrund der erzielten Punkte in Brünn blieb Aprilia in Rang C und stieg nicht in Rang D ab. Ohne Weltmeister Jorge Martin für einen Großteil der ersten Saisonhälfte, war es in erster Linie Marco Bezzecchi, der für den Hersteller aus Noale 2025 Punkte eingefahren hatte. Dazu kamen die Ergebnisse der Trackhouse-Piloten Ai Ogura und Raul Fernandez.

KTM wurde bereits vor dem Rennwochenende in Brünn in Rang C bestätigt. Das solide Ende des Jahres 2024 und zuletzt der Aufwärtstrend im Jahr 2025 summierten sich zu einem ziemlich guten Ergebnis in der Gesamtwertung – obwohl sich der österreichische Hersteller wahrscheinlich mehr vorgenommen hatte. Bisheriges Highlight in dieser Saison war der Tschechien-GP, wo KTM im Sprint mit Pedro Acosta und Enea Bastianini ein Doppelpodium und im Grand Prix Platz 3 (Acosta) holte.

Rang D: Honda und Yamaha

Nach der schwierigen Saison 2024 für beide Hersteller war Honda und Yamaha der Verbleib in Rang D fast sicher, unabhängig von ihren Leistungen im Jahr 2025. Aber der Blick auf den Rang verschleiert die erzielten Verbesserungen. Während sie gegen Ende des letzten Jahres manchmal nur 7 oder 8 Prozent der möglichen Punkte an einem Wochenende erzielten, holen beide Hersteller jetzt im Durchschnitt drei- oder viermal so viele.

Ende 2025 könnte es interessant werden, weil 2024 nicht mehr berücksichtigt wird. In diesem Jahr hat Honda mit Johann Zarco den Frankreich-GP gewonnen, und Yamaha hat mit Fabio Quartararo eine ganze Reihe von Pole-Positions und Podestplätzen erzielt. Der Verbleib in Rang D spiegelt zwar nicht die Fortschritte der japanischen Hersteller wider. Es bedeutet aber auch, dass sie ihre unbegrenzten Testmöglichkeiten und alle Vorteile, die das Concessions-System zu bieten hat, beibehalten.

So funktioniert das Concessions-System:

Das System soll die Leistungsfähigkeit ausgleichen oder Hersteller, die etwas weiter zurückliegen, die Möglichkeit geben, mehr aufzuholen. Die Werke werden in Ränge von A bis D eingeteilt, je nach dem Prozentsatz der Punkte, die sie in dem zu bewertenden Zeitfenster erzielt haben. Das entscheidet darüber, welche Zugeständnisse sie bekommen – von mehr Wildcards und Aerodynamik-Updates bis hin zu mehr Testmöglichkeiten an mehr Austragungsorten mit mehr Fahrern.

Rang A (momentan nur Ducati)

In dieser Gruppe landen die erfolgreichsten Hersteller, die nicht weniger als 85 Prozent der maximal verfügbaren Punkte in der Konstrukteurs-WM errungen haben.

Testreifen: 170

Private Tests: nur für die Testfahrer

Anzahl GP-Teststrecken: 3

Wildcards: 0

Motoren pro Saison: 7 oder 8 (abhängig von der GP-Anzahl, weniger oder mehr als 21)

Motorentwicklung eingefroren

Aero-Updates: 1

Rang B (momentan niemand)

In dieser Gruppe landen jene Hersteller, die 60 bis 85 Prozent der möglichen Punkte in der Konstrukteurs-WM errungen haben.

Testreifen: 190

Private Tests: nur für die Testfahrer

Anzahl GP-Teststrecken: 3

Wildcards: 3

Motoren pro Saison: 7 oder 8

Motorentwicklung eingefroren

Aero-Updates: 1

Rang C (momentan KTM und Aprilia)

In dieser Gruppe landen jene Hersteller, die 35 bis 60 Prozent der maximal verfügbaren Punkte in der Konstrukteurs-WM errungen haben.

Testreifen: 220

Private Tests: nur für die Testfahrer

Anzahl GP-Teststrecken: 3

Wildcards: 6*

Motoren pro Saison: 7 oder 8

Motorentwicklung eingefroren

Aero-Updates: 1

Rang D (momentan Honda und Yamaha)

In dieser Gruppe landen jene Hersteller, die weniger als 35 Prozent der möglichen Punkte in der Konstrukteurs-WM errungen haben.

Testreifen: 260

Private Tests: Frei (jeder Fahrer zu jeder Zeit, auch Stammfahrer und Fahrer der Kundenteams des Herstellers; inkl. Shakedown-Test; weiterhin darf allerdings keiner in den zwei Wochen vor einem Grand Prix auf derselben GP-Strecke testen.)

Anzahl GP-Teststrecken: keine Beschränkung

Wildcards: 6*

Motoren pro Saison: 9 oder 10

Motorentwicklung ab Saisonstart nicht eingefroren

Aero-Updates: 2**

*= Wildcards von «engine specification freeze» nicht betroffen; maximal drei Wildcards vor und maximal drei nach der Sommerpause

**= muss eine der älteren Aerodynamik-Spezifikationen ersetzen