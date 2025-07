MotoGP in Spielberg: Viele Fan-Highlights

Beim MotoGP-Spektakel auf dem Red Bull Ring Mitte August erwartet die Fans ein umfassendes Rahmenprogramm. Unter anderem wird am Samstag die Red Bull Legends Parade mit ehemaligen Weltmeistern stattfinden.

Die MotoGP befindet sich derzeit in der Sommerpause. Vom 15. bis 17. August startet die Motorrad-WM dann auf dem österreichischen Red Bull Ring in die zweite Saisonhälfte.

Neben der Rennaction wird den Fans am Rennwochenende in Spielberg ein umfassendes Rahmenprogramm geboten. So wird es erstmals eine Red Bull Legends Parade geben. Gustl Auinger, die österreichische Motorrad- Koryphäe, wird zahlreiche Zweirad-Legenden anführen, die am Samstag mit Rennmaschinen aus mehreren Jahrzehnten ihre Runden drehen werden. Mit dabei sein werden: Giacomo Agostini, Gustl Auinger, Luca Cadalora, Loris Capirossi, Simon Crafar, Andrea Dovizioso, Tom Lüthi, Toni Mang, Dani Pedrosa und Casey Stoner. Wenn sie nicht im Einsatz sind, können die historischen Motorräder in der MotoGP Bike City aus der Nähe bewundert werden.

Zum zweiten Mal startet das MotoGP-Rennwochenende auf dem Red Bull Ring am Donnerstag mit dem «MopedGP von Österreich». Stolze Besitzer von Zweirädern mit bis zu 50 ccm Hubraum werden den Rennasphalt ordentlich aufwärmen. Danach steht der Donnerstag ganz im Zeichen des Public Pit Lane Walk, einem Besuch der Fans in der Boxengasse mit hautnahen Einblicken in die Welt der WM-Teams. MotoGP-Stars überraschen dabei spontan mit ersten Selfies oder Autogrammen. Wochenendticket-Besitzer haben freien Zutritt, es gilt «first come, first served».

Ab Donnerstag empfängt die MotoGP Bike City an ihrem Stammplatz hinter der Niki Lauda Kurve erste Besucher und hat die Tore bis Sonntagabend geöffnet. Das Side- Event-Eldorado ist einmal mehr zentrale Anlaufstelle für das Publikum, wenn es um Autogramme und Erinnerungsfotos geht. Beim «Meet the Riders» kommen die WM-Stars – MotoGP, Moto2, Moto3 – von Donnerstag bis Samstag zu den Fans. Das Highlight geht am Samstag nach dem MotoGP-Sprint über die Bühne, wenn die Stars mitten unter den Fans bei der Siegerehrung gefeiert werden. Zusätzliche Chancen auf Selfies gibt es am Samstag- und Sonntagvormittag beim «Hero Walk am Styrian Green Carpet» vor dem Welcome Center des Red Bull Ring.

Rund um die Action auf der Grand-Prix-Strecke sorgen Live-Acts in der MotoGP Bike City für Festival-Feeling. Dort wird auch die Band «Velvet Wasted» aus Graz auftreten. Die vier Musiker werden zudem am Sonntag in der Startaufstellung vor dem MotoGP-Rennen ihre Version der österreichischen Bundeshymne zum Besten geben. «Red Bull Masters of Dirt FMX Shows» und «Red Bull Freestyle Stunt Shows» versetzen die Fans am gesamten Wochenende ins Staunen. Hoch hinaus geht es vor allem bei spektakulären Air Displays der Flying Bulls.

Für das MotoGP-Wochenende auf dem Red Bull Ring können unter www.redbullring.com noch Tages- und Wochenendtickets erworben werden.