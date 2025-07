Oliveira: Familienurlaub in der MotoGP-Sommerpause

Pramac-Yamaha-Ass Miguel Oliveira verbringt derzeit einen Urlaub mit seiner vierköpfigen Familie und zeigt dort als Papa viel Humor. Die MotoGP-Sommerpause tut dem Portugiesen sichtlich gut.

Der Auftritt beim Media Day auf dem Red Bull Ring in Spielberg und danach als Promi-Coach für Hobby-Fahrer vor dem Tschechien-GP in Brünn waren vor der Sommerpause die letzten offiziellen Einsätze von MotoGP-Ass Miguel Oliveira neben der Rennstrecke. Die Ferien verbringt der Portugiese aus dem Pramac-Yamaha-Team derzeit mit seiner jungen Familie am Meer.

Die Oliveiras sind vor zwei Jahren nach Italien gezogen, nachdem zunächst in Wien die Zelte aufgeschlagen wurden. Der Abstand vom MotoGP-Bike und der Rennstrecke tut dem 30-Jährigen nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte inklusive Verletzungspech sichtlich gut. Oliveira genießt die gemeinsame Zeit mit Gattin Andrea und den beiden Kindern – es wird viel im Meer gebadet, Motorboot gefahren und gut gegessen.

«Wir schaffen uns Erinnerungen mit einer Woche totaler Entspannung und feiern vier Jahre Hochzeit mit meiner Andrea – der Liebe meines Lebens», berichtete Oliveira stolz auf Instagram. Er gab zudem einen humorvollen Einblick darüber, was es heißt, mit kleinen Kindern Urlaub zu machen: «Der Begriff Urlaub ist relativ bei zwei Kindern, die noch dazu schneller sind als Papa und lauter als die Yamaha M1.»

Wohin die Reise für den fünffachen MotoGP-Sieger – er holte alle Siege auf KTM – in der Saison 2026 beruflich gehen wird, ist derzeit noch offen. Falls Oliveira seinen Platz bei Pramac verlieren wird, würde er lieber als Testfahrer in der MotoGP-WM weitermachen als in die Superbike-WM abwandern. Der portugiesische Nationalheld hat einige lukrative Werbeverträge mit privaten Partnern wie mit dem Mineralöl-Giganten BP, Estrella Galicia, Hyundai und Cofidis laufen.