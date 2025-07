Das sind die Lieblingsstrecken der MotoGP-Asse

Im MotoGP-Kalender befinden sich viele geschichtsträchtige Rennstrecken, im Laufe der Jahre sind neue Austragungsorte dazugekommen. Pecco Bagnaia, Brad Binder und Luca Marini verraten, welches ihre Favoriten sind.

Am 24. Juli wurde von der FIM der vorläufige MotoGP-Kalender für die Saison 2026 vorgestellt. Nächstes Jahr werden die MotoGP-Asse Rennen auf 22 Strecken fahren. Unter den Austragungsorten befinden sich viele Traditionskurse, die schon lange Teil des Kalenders sind – etwa Assen, Mugello, Le Mans, Jerez, Motegi, Austin, Phillip Island oder der Sachsenring, um nur einige zu nennen.

In diesem Jahr wurde mit dem Balaton Park Circuit eine neue MotoGP-Piste in den Kalender aufgenommen – der Ungarn-GP wird auch 2026 dabei sein. Ebenso der Tschechien-GP, der nach vier Jahren Abwesenheit und umfassenden Modernisierungsarbeiten in Brünn in diesem Jahr wieder stattgefunden hat. In der nächsten Saison wird mit dem Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna in Brasilien ein weiterer Kurs zurückkehren.

Beim letzten Grand Prix vor der Sommerpause in Brünn wurden Pecco Bagnaia (Ducati), Brad Binder (KTM) und Luca Marini (Honda) bei der Auftaktpressekonferenz nach ihren sechs Lieblingsstrecken gefragt – die drei waren sich relativ einig, welche Kurse im MotoGP-Kalender nicht fehlen dürfen.

«Mugello, Austin, Brünn, Malaysia, Phillip Island und Assen. Es sind für mich aber mehr als sechs – zum Beispiel auch Barcelona», zählte Pecco Bagnaia auf. «Diese Strecken müssen fix dabei sein, aber einige Pisten müssen hinsichtlich der Sicherheit weiterentwickelt werden. Zum Beispiel Jerez, wo das Sicherheits-Level nicht sehr hoch ist. Wenn du dort in den Kurven 4 oder 7 stürzt… Wir sahen es bei Alex Rins und Franco Morbidelli, die beide sehr schnell in den Airfences aufschlugen. Auch Mugello oder Barcelona, wo jeweils der Grip-Level sehr niedrig ist – wir haben einige etablierte Rennstrecken, wo wir die Sicherheit verbessern müssen.»

Brad Binder hatte für seine Wahl eine einfache Erklärung: «Die sechs, auf denen ich am schnellsten bin», schmunzelte der Südafrikaner. «Es sind mehr oder weniger dieselben, die Pecco erwähnte. Mugello, Phillip Island, Assen; ich mag auch Brünn sehr gerne. Dann noch Jerez, und wenn ich eine sechste Strecke aussuchen müsste, wäre es Austin – ich mag das Layout sehr, aber ich bin dort nicht gut. Somit fällt diese bei mir raus.»

Honda-Pilot Luca Marini ist mit der generellen Auswahl der Rennstrecken recht zufrieden. «Wir können uns glücklich schätzen, denn wir haben viele schöne Strecken. Es gibt keine sechs speziellen Kurse, die ich bevorzuge. Es ist mehr oder weniger, wie es Brad sagte: ‘Wenn du auf einer Strecke schnell bist, dann magst du sie.’ Wenn nicht, dann gehört sie nicht zu deinen Lieblingen. Es hängt aber sehr vom Gefühl für das Motorrad ab – wenn dieses passt, kannst du meiner Meinung nach überall schnell sein», betonte der Halbbruder von Valentino Rossi. Am Ende zählte er dann doch noch seine Lieblingsstrecken auf: «Mugello, Misano, weil ich dort mit dem Auto hinfahren kann, Portimao, Phillip Island, Austin, das sehr schön ist, Brünn und Valencia.»

Vorläufiger MotoGP-Kalender 2026:

Thailand, Buriram: 27. Februar bis 1. März

Brasilien, Goiania: 20. bis 22. März

USA, Texas: 27. bis 29. März

Katar, Doha: 10. bis 12. April

Spanien, Jerez: 24. bis 26. April

Frankreich, Le Mans: 8. bis 10. Mai

Spanien, Barcelona: 15. bis 17. Mai

Italien, Mugello: 29. bis 31. Mai

Ungarn, Balaton: 5. bis 7. Juni

Tschechien, Brünn: 19. bis 21. Juni

Niederlande, Assen: 26. bis 28. Juni

Deutschland, Sachsenring: 10. bis 12. Juli

Sommerpause

England, Silverstone: 7. bis 9. August

Spanien, Aragon: 28. bis 30. August

Italien, Misano: 11. bis 13. September

Österreich, Spielberg: 18. bis 20. September

Japan, Motegi: 2. bis 4. Oktober

Indonesien, Mandalika: 9. bis 11. Oktober

Australien, Phillip Island: 23. bis 25. Oktober

Malaysia, Sepang: 30. Oktober bis 1. November

Portugal, Portimao: 13. bis 15. November

Spanien, Valencia: 20. bis 22. November