Marc Marquez (Ducati): Urlaub mit Aktivprogramm

MotoGP-Ass Marc Marquez (Ducati) verbringt derzeit mit seiner Freundin Gemma Pinto einige Urlaubstage am Meer. Von purer Entspannung kann auch dort keine Rede sein.

Ducati-Werksfahrer Marc Marquez hat 2025 eine äußerst erfolgreiche MotoGP-Saison. In Brünn holte er sich zuletzt den achten GP-Sieg in diesem Jahr – es war insgesamt sein 70. in der Königsklasse der Motorrad-WM. In der Gesamtwertung hat er bereits 120 Punkte Vorsprung auf Bruder Alex (Gresini Ducati). Teamkollege Pecco Bagnaia liegt mittlerweile 168 Punkte zurück.

Momentan hat die MotoGP-WM Sommerpause. Diese nutzte MM93 in der ersten Woche, um die Desmo450 MX, das brandneue Motocross-Bike von Ducati, ausgiebig zu testen. Auf seinem Instagram-Account postete der 32-Jährige vor einigen Tagen ein Video mit dem Text: «So klingt Sommerpause!» Der achtfache Weltmeister wetzte über die Motocross-Piste und stellte mit sehenswerten Sprüngen seine Offroad-Qualitäten unter Beweis.

In der zweiten «Ferienwoche» macht der achtfache Weltmeister nun wirklich Urlaub. Mit seiner Freundin Gemma Pinto verbringt der einige Tage am Meer. Doch nur auf der faulen Haut liegen kann der WM-Leader auch dort nicht. Mit einem sogenannten «E-Surfboard» drehte er einige Runden und hatte dabei sichtlich Spaß – inklusive spektakulärem Abflug. Auch waghalsige Sprünge ins Wasser vom Boot oder von Felsen gehören zum Aktivprogramm des Spaniers.

Schon in zwei Wochen startet die Motorrad-WM auf dem Red Bull Ring in die zweite Saisonhälfte. Dort findet vom 15. bis 17. August der Große Preis von Österreich statt.